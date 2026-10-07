 Cristiano Ronaldo lămurește scandalul momentului din fotbal. Acuzațiile sale
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Cristiano Ronaldo lămurește scandalul momentului din fotbal. Acuzațiile sale

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a abordat subiectul momentului în scandalul său cu naționala din Portugalia, publicând un comunicat, marți, în care a expus propria perspectivă despre plecarea sa de la reprezentativa lusitană în mijlocul campaniei. Câștigător al Balonului de Aur în cinci rânduri a avut o serie de critici pentru antrenorul său, clarificând, însă, că nu intenţionează să-şi încheie cariera internaţională în acest mod.

Cristiano Ronaldo, în mijlocul unui scandal la națională
Cristiano Ronaldo, în mijlocul unui scandal la națională Foto: EPA

„Antrenorul nu s-a ţinut de cuvânt faţă de mine”, susține Cristiano Ronaldo referitor la timpul de joc pe care „trebuia” să-l primeascăm în această perioadă internaţională de patru meciuri. „Am decis să părăsesc cantonamentul, fără să aştept încă o promisiune încălcată. Pentru mine, adevărul rămâne cel mai important lucru în relaţii. Chiar dacă doare, vreau să mi se spună adevărul”, a mai spus starul portughez.
Totul ar fi început după Cupa Mondială din 2026, care s-a încheiat în optimile de finală pentru Portugalia. Întrebat, atunci, despre părerea sa despre Jorge Jesus (72 de ani), fostul jucător de la Real Madrid a salutat sosirea sa ca antrenor principal. „Câteva zile mai târziu, noul antrenor m-a contactat pentru prima dată, spunându-mi că doreşte să mă întâlnească personal. Am fost de acord şi am aranjat o întâlnire pentru sfârşitul vacanţei mele. În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine şi că prezenţa mea este fundamentală pentru proiectul său. Mi-a prezentat imediat un program pentru participarea mea. Mi-a spus că voi juca primul şi ultimul meci şi că, pentru a gestiona efortul fizic, va face sistematic trei-patru schimbări pe meci”, a lămurit lucrurile jucătorul de fotbal.

„O trădare totală”, acuză CR7 la adresa selecționerului Portugaliei

În versiunea sa, CR7 spune că Jorge Jesus i-ar fi oferit opţiunea de „a sări” peste deplasările în Norvegia şi Danemarca, pe care acesta a refuzat-o. „Doar pentru că nu jucam meciurile în deplasare, nu însemna că voi înceta să-mi îndeplinesc rolul de căpitan. Să rămân în Portugalia nu ar fi dat un exemplu bun. În cele din urmă, antrenorul a fost de acord cu evaluarea mea”. Apoi, însă, împotriva Norvegiei Ronaldo a aflat că poate juca 30 de minute, contrat planificării. „Toată lumea ştie ce s-a întâmplat, apoi. M-am încălzit la pauză, am privit cum trec minutele şi nu am fost chemat. Antrenorul nu şi-a ţinut cuvântul. (...) La sfârşitul meciului, am vrut doar ca acesta să se termine cu o victorie şi să fiu lăsat în pace. Nu m-am dus să salut fanii. O greşeală pentru care îmi asum întreaga responsabilitate şi una care nu ar fi trebuit să se întâmple”.
Ulterior, atacantul aştepta o explicaţie clară din partea lui Jorge Jesus la conferinţa de presă. „Ar fi spus că nu am cerut niciodată să joc niciun minut şi că trimiterea mea la încălzire fără a mă juca a fost o greşeală pe care nu o va repeta (...) A fost redactat un document scurt, pe care l-am aprobat personal şi care, din câte ştiu, a fost dat antrenorului, aşa cum solicitase. Conferinţa de presă s-a desfăşurat după cum ştie toată lumea: atitudinea lui a fost complet diferită de cea de la întâlnirea noastră. Am auzit expresii şi o agresivitate pe care nu cred că le meritam, o atitudine de «vreau, pot şi comand», pe care nu mi-o afişase absolut niciodată în privat, cu o zi înainte”, adaugă marele fotbalist, care vorbeşte despre o „trădare totală” a cuvântului lui Jorge Jesus, clarificând că nu intenţionează să se retragă din fotbalul internaţional în acest fel şi că va fi disponibil pentru echipa naţională, imediat ce va fi ispăşit orice posibilă „sancţiune” impusă de federaţia portugheză. „Dacă voi fi în cea mai bună formă fizică, dacă voi juca pentru clubul meu şi voi marca goluri, după ce îmi voi ispăşi suspendarea, voi fi disponibil -ca întotdeauna- să joc şi să câştig cu echipa noastră naţională”, a asigurat Cristiano Ronaldo. 

Omul care sfidează trecerea timpului, arătând că vârsta e doar un număr

Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 149 de meciuri și a înscris de 126 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.

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