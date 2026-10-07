Ce urmează pentru România: scenariile tragerii la sorți în vederea EURO2028

După cele patru eșecuri din tot atâtea meciuri disputate, naționala României este sigură că va fi repartizată în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile de EUO 2028 - ceea ce înseamnă un parcurs mai dificil și doi adversari puternici în încercarea de a ajunge la turneul final, care ar fi al doilea consecutiv, după reușita de la EURO 2024.

Naționala României trece printr-o perioadă tulbure Foto: Sportpictures

În prezent, „tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat, fără speranțe matematica pentru locul doi, care ar fi dus în urna a doua pentru tragerea la sorți în vederea preliminariilor. În situația dată, România este sigură de faptul că va fi în urna a treia, situație în care șansele de calificare la EURO 2028 scad.

Un scenariu dificil pentru selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi o grupă cu Franța, Suedia, România, Albania, Lituania sau Spania, Turcia și Belarus, în vreme ce unul cu oarecare speranțe ar presupune Grecia, Kosovo, San Marino și Gibraltar.

Când va avea loc tragerea la sorți pentru EURO2028

Deocamdată, se știu echipele din prima urnă, respectiv Portugalia, Franța, Olanda, Grecia și Italia, urmând a se definitiva celelalte patru urne rămase.

La EURO 2028 se vor califica direct câștigătoarele grupelor, respectiv 12 echipe, apoi cele mai bune opt naționale de pe locul doi vor ajunge și ele la turneul final. În cele din urmă, restul de patru echipe de pe locurile doi vor intra la meciuri de baraj. Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 va avea loc pe 6 decembrie - dacă România termină pe ultimul loc grupa de Liga Națiunilor, atunci va avea un baraj pentru această competiție de fotbal, deci va fi într-o grupă cu patru echipe în preliminariile EURO 2028, iar dacă termină pe locul al treilea în Liga Națiunilor, atunci va fi într-o grupă cu cinci echipe în preliminariile către turneul european.

Între timp, naționala României are la dispoziție mai bine de o lună la dispoziție pentru a pregăti următorul meci din Liga Națiunilor, în care va primi vizita Poloniei.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.