Mai are de așteptat. Hagi, încă fără victorie: România pierde cu Suedia

România a arătat ca o echipă ambițioasă în teren, luni, în duelul retur cu Suedia - „împiniși” de la spate de o Arena Națională plină, „tricolorii” au dat tot ce au știut ei mai bine. Insuficient pentru o victorie, însă, selecționata nordică impunându-se cu 1-0.

Dennis Man, autorul unei ocazii mari pentru România Foto: Sportpictures

Suedezii n-au avut nevoie de prea mult timp pentru a înscrie golul care avea să le aducă victoria - același Viktor Gyökeres (28 de ani), care le-a făcut clipe grele românilor și în meciul din tur, a consemnat reușita partidei, în minutul 12. În zadar au încercat fotbaliștii lui Gheorghe Hagi (61 de ani) să schimbe situația pe tabelă și în sufletele românilor - rând pe rând, Andrei Rațiu (28 de ani), Florin Tănase (31 de ani), Nicolae Stanciu (33 de ani), Dennis Man (28 de ani) și Alexandru Cicâldău (29 de ani) și-au încercat norocul la poarta adversă, fără a reuși să facă diferența.

De altfel, cel din urmă a fost una dintre schimbările efectuate la mijlocul reprizei secunde, alături de Ianis Hagi (27 de ani) și Valentin Mihăilă (26 de ani), prin care Hagi Sr. a încercat fără succes să facă diferența pe teren. Nici Cătălin Cîrjan (23 de ani), care a prins ultimele minute pe teren, n-a adus mai mult noroc „tricolorilor”, care consemnează al patrulea meci la rând fără victorie - mai mult decât atât, suedezii au fost aproape să majoreze scorul, în ultimele clipe de joc.

După această partidă, România rămâne singura echipă din grupa sa fără vreun punct acumulat, în vreme ce Hagi încă mai caută victoria, de la începutul noului său mandat de selecționer.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.