 Explicațiile lui Hagi, după 4 înfrângeri la rând ale României în Liga Națiunilor
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Explicațiile lui Hagi, după 4 înfrângeri la rând ale României în Liga Națiunilor

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După încă o seară grea la echipa națională, acolo unde a ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, Gheorghe Hagi (61 de ani) s-a prezentat la declarații cu un discurs în care pune accentul pe răbdare și pe construirea unei generații mai bune decât Generația de Aur. Reamintim că „tricolorii” au pierdut duelul cu Suedia, luni, reprezentativa nordică impunându-se cu 1-0, țara noastră fiind pe ultimul loc în grupa sa de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat. 

Gheorghe Hagi are o mai bine de o lună să redreseze naționala
Gheorghe Hagi are o mai bine de o lună să redreseze naționala Foto: Sportpictures

„Publicul e important. E punctul nostru tare, dar trebuie să-i mulţumim. Chiar dacă am pierdut şi de data aceasta a fost un meci bun şi din partea noastră. Va trebui să vină şi încrederea, să ne batem mai mult, să fim mai agresivi în jumătatea adversă şi aşa va veni şi victoria”, a început Hagi, făcând referire la faptul că meciul cu Suedia s-a disputat cu o Arena Națională plină. „Sunt patru meciuri în care nu am câştigat. Eu vedeam altfel lucrurile, dar uşor-uşor mi-am dat seama că e ceva de muncă să ne batem cu cei mari. Şi cred că procesul ăsta necesită puţin timp. Puţin, nu mult”. Hagi reușește să vadă dincolo de cele patru înfrângeri și remarcă lucrurile bune din echipa sa: „Acum, tonusul a fost altul, am terminat cu un meci bun din punctul meu de vedere, am avut lucruri bune. Ne-au lipsit şi jucători, vreo şapte. Eu trebuie să vorbesc cât mai puţin, am patru înfrângeri şi ce să zic la patru înfrângeri. Vom vedea, dorm în seara asta şi mâine vom vedea. Voi aţi spus că nu mai avem nimic, că suntem jos şi atunci trebuie să avem un proces pentru a urca. Trebuie să lucrăm. Acest grup are un potenţial bun şi trebuie doar să lucrăm. Ne ajunge cu generaţia care a fost, ea trebuie depăşită. E singurul obiectiv care stă în picioare. Să facem o echipă mai bună decât Generaţia de Aur”.

Urmează o discuție alături de conducerea FRF pentru viitorul naționalei

Mai departe, selecționerul are mai bine de o lună la dispoziție pentru a pregăti următorul meci, în care România va primi vizita Poloniei: „Dacă eu rămân trebuie să fac echipa să joace ambele faze aşa cum trebuie. Acum, ei mă cunosc pe mine mai mult, eu îi cunosc pe ei, de aceea e clar că din noiembrie trebuie să fie calitate, nu cantitate. Am văzut multe lucruri bune în seara asta şi mi-au dat curaj. O echipă care are personalitate ştie să joace şi acasă şi în deplasare. (...) Eu vreau să fac o echipă care să joace fotbal. O să reflectez zilele acestea, o să văd ce se poate face. (...) Vreau să mă duc şi eu la europene, să ajung la nivelul ăla. Am pierdut patru meciuri, nici nu ar trebui să vorbesc. Mie nu-mi place să pierd! În două zile o să mă duc să vorbesc cu conducerea, ei vor decide”, a conchis Hagi. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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