 Tricolorii, resemnați în Liga Națiunilor: „Nu iese nimic, lucrurile merg prost”
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Tricolorii, resemnați în Liga Națiunilor: „Nu iese nimic, lucrurile merg prost”

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Momentul mult așteptat al unei victorii în Liga Națiunilor -sau, în general, în mandatul de selecționer- se lasă râvnit pentru Gheorghe Hagi (61 de ani), care s-a văzut nevoit să asiste la încă un eșec al României, de data asta în vizita primită de la Suedia, pe Arena Națională, nordicii câștigând partida de fotbal cu 1-0. 

România a ajuns la patru meciuri fără succes în Liga Națiunilor
România a ajuns la patru meciuri fără succes în Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

„O acțiune foarte proastă, nu a ieșit nimic, lucrurile merg prost. Încet-încet, înțelegem ce ne spune (n.r. Hagi), avem nevoie de timp să ne acomodăm. În această seară, nu știu dacă chiar meritau să câștige”, a fost de părere Dennis Man (28 de ani), unul dintre autorii ocaziilor importante, dar fără deznodământ, ale României. 
Meciul cu suedezii a fost, însă, unul special pentru Nicolae Stanciu (33 de ani), mijlocașul bifând selecția cu numărul 90 pentru prima reprezentativă și purtând pentru a 34-a oară banderola de căpitan. Până acum, Stanciu a marcat 15 goluri și a oferit nouă pase de gol, având în CV meciuri jucate la două turnee finale alături de România, EURO 2016 și EURO 2024. „Tricolorul” și-a consemnat debutul pe 23 martie 2016, într-un amical contra Lituaniei (1-0), partidă în care a marcat golul decisiv, pe când Anghel Iordănescu era selecționerul naționalei României.
Revenind în prezent, Hagi încă n-a cunoscut victoria în noul său mandat la „cârma” naționalei, având mai bine de o lună la dispoziție pentru a pregăti următorul meci, când va primi vizita Poloniei, la mijlocul lui noiembrie. Între timp, „tricolorii” rămân fără vreun punct acumulat în grupa lor, fiind clasați pe ultimul loc.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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