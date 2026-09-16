 Situație ilară: cum a stimulat Haaland consumul de morcovi în Norvegia
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Situație ilară: cum a stimulat Haaland consumul de morcovi în Norvegia

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Erling Haaland (26 de ani) se remarcă detașat prin stilul de viață sănătos, unul dintre fotbaliștii momentului în lume inspurând mii de tineri norvegieni, în timpul Campionatului Mondial din această vară. Astfel, gustarea preferată a fotbalistului nordic, morcovul, a crescut masiv în popularitate, în ultimele săptămâni.

Erling Haaland, un exemplu fără doar și poate pentru stil de viață sănătos
Erling Haaland, un exemplu fără doar și poate pentru stil de viață sănătos Foto: EPA

Legitimat la Manchester City, Haaland a sporit consumul de fructe și legume în țara sa, spre bucuria fermierilor din Norvegia. În ultimele luni, mai ales odată cu turneul final din Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, Haaland a devenit tot mai urmărit în mediul online, acolo unde împărtăşește obiceiuri sănătoase din viața sa zilnic, precum momente de meditație și somn atent planificat. 

Morcovii, gustarea care îl ajută să evite zahărul

Lăudat pentru firea sa pragmatică şi umorul de care dă dovadă cu fiecare ocazie, Haaland iese în față cu cu mese numeroase şi copioase, dar întotdeauna foarte sănătoase, păstrând echilibrul între proteine ​​şi vegetale şi alegându-și materia primă din surse locale. Atacantul central din Premier League are o slăbiciune pentru fructe și legume, dar mai ales pentru morcovi, pe care îi consideră o modalitate excelentă de a evita zahărul, interzis în alimentaţia sa. 

O vară excelentă pentru morcovii norvegieni 

„Am crescut înconjurat de câmpuri şi ferme”, a obervat Haaland, adăugând: „Vedem cum se cultivă legumele. Vedem munca fermierilor. Acest lucru m-a făcut mai conştient de calitatea dietei mele”. Într-unul dintre rapoartele sale săptămânale, publicat la începutul lunii august, Ministerul Agriculturii din zonă a menţionat că „vara a fost excelentă pentru morcovii norvegieni”, punctând că „producătorii raportează un «efect Haaland» asupra vânzărilor, o consecinţă a entuziasmului generat de Cupa Mondială”. „În ceea ce priveşte gustul, nimic nu se compară cu legumele norvegiene. Nu ştiu dacă este vorba de climă, apă sau sol, dar diferenţa este izbitoare”, e de părere Haaland. Estimat la o valoare de 220 de milioane de euro de către Transfermarkt și fiind cel mai bine cotat jucător al momentului, la egalitate cu spaniolul Lamine Yamal (19 ani), Haaland are cifre excelente la City, unde a marcat de 168 de ori și a oferit 30 de pase decisive în cele 204 meciuri, în vreme ce la naționala Norvegiei are 55 de selecții și 62 de reușite.

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