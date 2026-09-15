 Chivu, de neoprit: încă o „remontada” pentru Inter. La egalitate cu liderul Roma
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Chivu, de neoprit: încă o „remontada” pentru Inter. La egalitate cu liderul Roma

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sub comanda lui Cristi Chivu, Internazionale Milano a consemnat încă o victorie în Serie A, învingând, luni, pe teren propriu, Udinese FC cu 5-3, în etapa a IV-a din campionatul italian, cu toate că formația românului a fost condusă cu 0-2. 

Cristi Chivu rămâne o „forță” în Serie A
Cristi Chivu rămâne o „forță” în Serie A Foto: EPA

După acest succes, echipa lui Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri posibile şi, cu cele 12 puncte ale sale, e pe locul secund în clasament, la egalitate cu liderul AS Roma. Comparativ, Udinese ocupă poziţia a 13-a din cele 20 posibile, cu patru puncte. Interesant este că, prin această victorie, Inter își continuă seria ofensivă impresionantă, bifând al patrulea meci din anul calendaristic în care marchează cel puțin cinci goluri într-o partidă de prim eșalon - în primele cinci campionate ale Europei, doar Bayern München se poate lăuda cu mai multe astfel de partide (șase), în timp ce FC Barcelona „împarte” aceeași „bornă” de patru meciuri.

Urmează un „duel de foc” pentru antrenorul român

Totuși, Chivu se arată preocupat de vulnerabilitățile defensive: „Dacă nu mă îngrijorează, nu sunt antrenor. Am văzut intensitatea adversarilor noștri, ne-au înfruntat direct și au venit peste noi. Ne asumăm unele riscuri pentru că suntem forțați să jucăm acest stil de fotbal. Este identitatea noastră. Nu suntem perfecți și nici nu vrem să fim. Cerem muncă, trebuie să facem anumite lucruri, dar, slavă Domnului, există aspecte pe care le putem îmbunătăți. Sunt calitățile noastre, ceea ce știm să facem în joc, faptul că avem un lot care ne permite să facem anumite lucruri, ceea ce menține un nivel ridicat, identitatea și ADN-ul echipei”, au fost cuvintele lui Chivu, după meci, care are în față un duel important, chiar cu liderul Roma. „Nu am văzut, încă, echipa perfectă în cariera mea de jucător și antrenor. Vom încerca să facem tot posibilul, ca întotdeauna, menținându-ne identitatea. Suntem constrânși de ceea am făcut în ultimii ani, de principiile acestui grup. Uneori, plătești mai mult, alteori mai puțin. Putem avea dificultăți și în viitor. Găsirea echilibrului este crucială fără a pierde dorința grupului. Nu toată lumea s-a pregătit bine, încercăm să-i punem pe toți să joace și cunoaștem riscurile, în anumite momente. Va fi meciul dinaintea pauzei și mi-au mai rămas trei jucători, dar mergem înainte. Statutul și obiceiurile grupului sunt aceleași și facem tot ce putem pentru a ne îmbunătăți”. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, fiind considerată deplasare pentru Inter. 

E asigurat cel puțin încă doi ani la Inter

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 730,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram și neamțul Yann Bisseck (25 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 63 de meciuri - dintre acestea, 42 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 13 au fost pierdute.  

Ghid de cumpărături

madalina apostol jpg
Fostul partener al Mădălinei Apostol, dezvăluiri despre relația cu Nick Rădoi. Cum era viața ei în America Vedete românești
generalului Dorin Ioniţă jpg
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi Național
image
Construcții fără autorizație: cum pot fi aduse în legalitate prin noua autorizație de regularizare adevarul.ro
image
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze adevarul.ro

Parteneri

image
Primele impresii după debutul lui Denis Drăguș la FCSB! ”La un milion salariu, nu ai voie să fii timorat” www.fanatik.ro
image
Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi observatornews.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe” www.antena3.ro
image
O nouă rundă de audieri la comisia din Senat privind întâlnirea lui Bolojan cu președinta CCR. Premierul demis nu confirmă participarea www.gandul.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! as.ro
image
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp playtech.ro
image
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata www.fanatik.ro
image
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nepoata lui Grace Kelly se mărită după zece ani de iubire! Diamantul galben cu care Alexandra de Hanovra a eclipsat Monaco okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
Catalina Ponor (EPA) jpg
Presiunea nevăzută din sport: jignirile au dus la o decizie radicală Alte sporturi
FCSB Petrolul Ploiesti (Sportpictures) jpg
FCSB reușește primul punct în patru etape. Urmează un meci crucial Fotbal intern
Marius Baciu (Sportpictures) jpg
Uite antrenorul, nu-i antrenorul: Baciu a vrut să lase FCSB. Ce s-a petrecut Fotbal intern
Kylian Mbappe (EPA) jpg
Mbappé îl pune la punct pe Platini: „El a trăit într-o epocă diferită” Fotbal internațional
Alexander Zverev (EPA) jpg
Povestea lui Zverev, campion US Open: deși are diabet, arată că totul e posibil Alte sporturi
FCSB (Sportpictures) jpg
FCSB mai pierde un jucător: preferă să meargă la ultima clasată din Grecia Fotbal intern
Aryna Sabalenka si Elena Rybakina (EPA) jpg
Sabalenka, criză de nervi la US Open, după ce a pierdut trofeul cu Rybakina Alte sporturi
Rapid FC Voluntari, Superliga Romaniei (Sportpictures) jpg
Rapid are adversară din Serie A, într-un amical din pauza pentru națională Fotbal internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net