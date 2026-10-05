Două victorii într-o zi! După ce a pus la podea un mare campion spaniol, luptătorul Cosmin Brumă şi-a cerut iubita de soţie, chiar în ring

La Tulcea, Cosmin Brumă a încheiat o seară de neuitat cu două momente spectaculoase: l-a învins prin KO pe multiplul campion spaniol Ismael El Brigui, apoi şi-a cerut iubita în căsătorie chiar în ring. Alexia Maria Cioti a spus „da” în locul în care cei doi s-au cunoscut, cu aproape şase ani în urmă.

Alexia, emoționată în ring, când a fost cerută de soție de iubitul ei Foto: Alina Vasiliev / arhiva personala

Tulcea a găzduit vineri, 2 octombrie, cea de-a patra ediţie a galei Elite Fighting Championship – „Noaptea Campionilor”. Evenimentul organizat la Sala Polivalentă „Danubius Arena” a reunit luptători din România, Spania, Brazilia, Maroc şi Bulgaria. Dar pentru românul Cosmin Brumă, data de 2 octombrie va rămâne una memorabilă.

În cadrul galei de la Tulcea, sportivul român l-a învins prin KO, în prima repriză, pe Ismael El Brigui, un luptător spaniol cu şase titluri naţionale în box şi kickboxing, campion profesionist al regiunii Andaluzia şi cu peste 120 de meciuri în palmares.

Cosmin Brumă a învins prin KO la gala de la Tulcea Foto: Alina Vasiliev / arhiva personala

Brumă l-a trimis de trei ori la podea în doar câteva minute. Apoi, în faţa publicului, a schimbat mănuşile de luptă cu inelul de logodnă şi a îngenuncheat în faţa iubitei sale, Alexia.

„Chiar dacă la EFC 4 nu am luptat pentru o centură, acest meci a avut o miză uriaşă pentru mine. Am reuşit să surprind o lume întreagă prin finalul meciului, care a însemnat pentru mine începutul unui nou capitol: cererea în căsătorie”, povesteşte Cosmin.

S-au cunoscut tot în sala de lupte, acum 6 ani

Foto: Alina Vasiliev / arhiva personala

Pentru cei doi, ringul nu este doar locul unei victorii spectaculoase. Este locul în care s-au întâlnit pentru prima dată, într-o sală de kickboxing, când aveau doar 14 ani. Alexia Maria Cioti este studentă în anul al II-lea la Medicină Dentară şi, în paralel, dansatoare. Aproape şase ani au crescut împreună, iar sportul care i-a adus unul lângă celălalt a rămas prezent în povestea lor.

„Tocmai de aceea am ales să o cer în căsătorie în ring. Am vrut ca acest moment să se întâmple în locul în care drumurile noastre s-au întâlnit şi care a devenit atât de important pentru amândoi”, spune Brumă.

Alex Filip, antrenorul lui Cosmin Foto: Alina Vasiliev / arhiva personala

Alexia nu a bănuit ce urma să se întâmple. „A fost o surpriză foarte frumoasă şi, cu siguranţă, una dintre cele mai importante din viaţa mea. Este un pas pe care ni l-am dorit foarte mult şi care înseamnă enorm pentru amândoi”, mărturiseşte ea.

Deşi îi este greu să-l vadă luptând şi are emoţii de fiecare dată când intră în ring, Alexia i-a fost mereu alături şi l-a susţinut necondiţionat. Îşi doreşte să-i rămână aproape indiferent de ce le va aduce viaţa şi să construiască împreună cu el un viitor bazat pe iubire, încredere şi respect.

În parcursul sportiv al lui Cosmin, un rol esenţial îl are antrenorul său, Alex Filip, fondatorul Elite Fighting Championship şi organizatorul galei de la Tulcea. În noiembrie 2025, Cosmin a devenit primul constănţean campion mondial la kickboxing în promoţia Fight Clubbing, după ce l-a învins pe italianul Samuele Iorio chiar la Pescara. În vara lui 2026, a câştigat centura europeană WKN la categoria 58,5 kg, prin KO în repriza a doua, în gala EFC 3 de la Mamaia.