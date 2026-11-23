Echipa națională de fotbal a României are în față un meci de baraj pentru menținerea în Liga Națiunilor, acolo unde este în Liga B. În primăvară, „tricolorii” lui Gheorghe Hagi (61 de ani( vor înfrunta Estonia, în dublă manșă, în martie 2027. Primul meci va avea loc la Tallinn, pe 27 martie, de la 19.00, urmând ca returul să se joace trei zile mai târziu, de la 21.45, pe Arena Națională.

Gheorghe Hagi a avut meciuri dificile în Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

Oponenta Româiei vine după o serie de rezultate decente în Liga C a competiției, acolo unde a încheiat pe locul doi într-o grupă cu Islanda, Bulgaria și Luxemburg, fără înfrângere în șase meciuri. „Secretul” estonienilor pare să fie selecționerul Jürgen Henn, un antrenor tânăr, de 39 de ani, care a debutat pe o bancă tehnică la doar 30 de ani. În peisajul naționalei din Estonia a intrat în decembrie 2023, mai întâi ca antrenor secund al lui Thomas Haberli, ca pe 15 mai 2024 să fie numit selecționer. În răstimp, Henn a adunat 28 de meciuri, nouă reușind să le câștige, opt terminându-se la egalitate și 11 fiind înfrângeri.



Hagi are câteva luni să se redreseze la națională

Reamintim că România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu trei puncte în șase meciuri de fotbal, singura victorie reușită fiind cea în fața Poloniei, în retur, după ce în prima manșă a avut parte de un „duș rece”, fiind învinsă cu 6-0 de echipa lui Robert Lewandowski (38 de ani). În luna martie, când România va disputa meciurile de baraj, alte formații de pe continent vor debuta în preliminariile EURO 2028, acolo unde țara noastră speră să ajungă. Între timp, Hagi încearcă să recalibreze situația la națională, pe care a preluat-o în luna aprilie a acestui an, adunând opt meciuri - dintre acestea, doar două au fost victorii, una fiind remiză, iar cinci consemnându-se înfrângeri.