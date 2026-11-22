Constantin Popovici a reușit să cucerească trofeul Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime (27 m). Competiția se desfășoară în China, la Zhaoqing, iar sportivul român a acumulat în total 429.10 de puncte.

Constantin Popovici a câștigat aurul în China Foto: Facebook

În vârstă de 38 de ani, Constantin Popovici a reușit să câștige trofeul la sărituri în apă de la mare înălțime, la Cupa Mondială din China. Sportivul român a efectuat patru sărituri în total, două sâmbătă și alte două astăzi, 22 noiembrie. La final, el a acumulat un total de 429.10 puncte, îndeajuns pentru a ajunge pe primul loc.

Pe locul doi s-a clasat americanul James Lichtenstein, cu 428.55 de puncte, în timp ce podiumul a fost completat de către francezul Gary Hunt, care a avut un total de 380.25 de puncte.

Astfel, sportivul român, care este pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a reușit să ridice trofeul Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime (27 m), ediția 2026. Constantin Popovici a avut un total de 90 de puncte în clasamentul general.

Constantin Popovici a câștigat trofeul la Cupa Mondială

După victoria sa din China, sportivul român și-a împărtășit bucuria cu fanii săi.

„CE MOD MINUNAT DE A ÎNCHEIA SEZONUL! Victorie la cea de-a treia și ultima etapă a Cupei Mondiale de Sărituri în Apă World Aquatics, de la Zhaoqing, China! Nu aș putea fi mai mândru de acest sezon. A început încet, cu accidentări, provocări și multe momente în care lucrurile nu mergeau conform planului. Dar am continuat să lupt, am rămas concentrat și m-am întors mai puternic. Și ce final… câștigând ca un rechin! Un MULȚUMESC imens celor care au stat în spatele acestei călătorii”, a scris Constantin Popovici pe pagina sa de Facebook.

Competiția se desfășoară în China

În postarea pe care a făcut-o pe Facebook, sportivul român a oferit mulțumiri clubului său, CSM Bacău, cât și antrenorilor săi, Adrian Gavriliu și Mihaela Neagu. De asemenea, el a oferit mulțumiri și fanilor, sponsorilor și fizioterapeuților săi.

„Un sezon dificil, un final incredibil și încă un titlu de care să fim mândri”, a mai scris acesta.