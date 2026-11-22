Fotbalul românesc este din nou în doliu. Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo și al echipei naționale, a murit la vârsta de 76 de ani, în Canada, țara în care se stabilise de peste două decenii. Dublu câștigător al Ghetei de Aur a Europei, el lasă în urmă un record care rezistă de patru decenii: 252 de goluri marcate în prima divizie a României.

Dudu Georgescu a decedat la 76 de ani Foto: Razvan Pasarica/ Sportpictures

Vestea decesului a apărut duminică, 22 noiembrie, fiind anunțată în exclusivitate de prosport.ro, fiind anunțată de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda. Acesta a dezvăluit pentru prosport.ro că fostul fotbalist a fost găsit fără viață în locuința sa din Toronto. „Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă”, a declarat Gheorghe Turda pentru sursa citată.

Ulterior, artistul, care i-a fost bun prieten lui Dudu Georgescu, a detaliat, pentru Digi Sport: „Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care are o agenție imobiliară, avea niște apartamente închiriate și într-unul dintre ele stătea Dudu Georgescu în chirie. El mi-a spus că l-au găsit mort în apartamentul respectiv. Ieri s-a întâmplat. Pentru asta m-a sunat, îl avea pe Dudu chiriaș, l-a ajutat. Mi-a fost subordonat la Direcția de Cultură și Sport. Mai mult decât atât, a fost cu mine în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Era un om deosebit de harnic și cumsecade, un caracter extraordinar. Nu știu prea multe, doar că l-au găsit mort în apartamentul închiriat”, a declarat Gheorghe Turda la Digi Sport. Cauza decesului nu a fost comunicată oficial, fiind deschisă o anchetă.

Două Ghete de Aur și un record neegalat în România

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul, iar după o scurtă perioadă la CSM Reșița a ajuns, în 1973, la Dinamo. Avea să devină unul dintre cei mai mari atacanți din istoria clubului. În zece sezoane petrecute în Ștefan cel Mare, a cucerit patru titluri de campion (1975, 1977, 1982 și 1983) și Cupa României în 1982. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru Dinamo, fiind în continuare cel mai bun marcator din istoria grupării.

Performanțele care l-au făcut celebru în întreaga Europă au venit în 1975 și 1977, când a cucerit Gheata de Aur, după sezoane în care a înscris 33, respectiv 47 de goluri. În 1977, s-a clasat pe locul 9 în ierarhia Balonului de Aur.

A fost de patru ori consecutiv golgheterul campionatului României, între 1975 și 1978, iar cele 252 de goluri marcate în 371 de partide reprezintă și astăzi recordul primei divizii. Pentru echipa națională a înscris de 21 de ori.

A avut o legătură specială cu Mircea Lucescu

Unul dintre oamenii care i-au marcat cariera a fost Mircea Lucescu, fostul său coleg de la Dinamo și de la echipa națională. Cei doi au format un cuplu redutabil, centrările lui Lucescu fiind transformate adesea în goluri de atacantul renumit pentru extraordinara sa lovitură de cap. În aprilie 2026, după moartea lui Mircea Lucescu, Dudu Georgescu a transmis, prin intermediul fiului său, o scrisoare emoționantă publicată de prosport.ro. „Mircea Lucescu a însemnat totul pentru mine ca fotbalist”, scria fostul mare atacant. Într-un interviu acordat aceleiași publicații în 2020, Dudu Georgescu își amintea cu umor că juca mereu la Loto numerele 33 și 47, cele care îi aduseseră cele două Ghete de Aur.

Dudu Georgescu și cele două Ghete de Aur Foto: Facebook

Dorul de Dinamo, purtat până departe, în Canada

Stabilit în Canada din anul 2000, fostul internațional a revenit temporar în România în 2014, când a fost implicat într-un proiect al clubului Dinamo. Experiența s-a încheiat însă cu o dezamăgire, iar Georgescu a plecat din nou peste Ocean. Chiar și așa, dorul de stadionul din Ștefan cel Mare nu l-a părăsit niciodată. „Mi-e dor să mai calc prin Ștefan cel Mare”, mărturisea Dudu Georgescu într-un interviu aniversar acordat ProSport la împlinirea vârstei de 70 de ani. În aceeași discuție, fostul atacant vorbea despre emoția pe care o simțea când își amintea de tribunele pline, de colegi și de anii în care făcea spectacol în tricoul alb-roșu.

Rămân în urma sa două Ghete de Aur, sute de goluri și un nume care va avea întotdeauna un loc special în istoria fotbalului românesc.