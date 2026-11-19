Sorana Cîrstea (36 de ani) le dă speranțe susținătorilor ei că s-ar fi răzgândit în privința retragerii, după ce a avut un an 2026 excelent în „sportul alb”, iar la finalul parcursului său la turneul WTA de la Hong Kong, unde a ajuns până în sferturi, a lăsat să se înțeleagă că hotărârea anunțată, inițial, la finele lui 2025 nu este una fermă.

Sorana Cîrstea întârzie cu anunțul retragerii din tenis Foto: EPA

Între timp, detaliul care animă varianta de a continua este că, deși au trecut două săptămâni de la ultimul meci disputat, totuși numele Soranei Cîrstea nu apare pe lista jucătorilor care și-au încheiat activitatea, disponibilă pe site-ul ITIA. În mod normal, jucătorii care se retrag din activitatea profesionistă trebuie să informeze organismele responsabile, iar numele lor ajunge ulterior pe lista celor care au pus punct carierei. În cazul româncei, faptul că figurează în continuare în sistemul antidoping lasă deschisă posibilitatea revenirii, arată DigiSport.

2026 i-a adus 40 de victorii și învingerea unui lider mondial

Soranei Cîrstea a avut un 2026 excelent, deși teoretic an de retragere, reușind nu mai puțin de 40 și având doar 18 înfrângeri. Printre „bornele” sale de anul acesta figurează învingerea unui lider mondial, belarusa Aryna Sabalenka, la Roma, calificarea în sferturi la un turneu de Grand Slam, Roland Garros și atingerea celei mai bune poziții din cariera sa, locul 15, în ierarhia WTA.

De-a lungul carierei sale în tenis, Sorana Cîrstea a consemnat drept cel mai bun rezultat de Grand Slam sferturile de finală la US Open, în 2023 și la Roland Garros, în 2009 și 2026, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, câștigată în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a luat trofeul de dublu.