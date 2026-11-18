Odată încheiată faza grupelor din Liga Națiunilor, România terminând pe ultima poziție, țara noastră își îndreaptă atenția către meciul de baraj în vederea menținerii în Liga B din competiție. Tragerea la sorți va avea loc chiar săptămâna aceasta, vineri, de la ora 13.00, la Nyon, în Elveția, lista posibilelor adversare înfățișându-le pe Belarus, Cipru, Estonia și Insulele Feroe, partidele urmând să se dispute în dublă manșă, pe 25 acasă și 30 martie în deplasare.

Naționala României are în față un meci important de baraj Foto: Sportpictures

Selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) își va măsura forțele cu o formație clasată pe locul secund în grupele din Liga C și, dat fiind că „tricolorii” vin dintr-o ligă superioară, vor juca cel dintâi duel în fața propriilor spectatori. Teoretic, România pornește favorită în fața oricărui adversar din cei posibili - țara noastră ocupă locul 58 în clasamentul FIFA, în timp ce Belarus se află pe locul 94, Estonia pe 117, Insulele Feroe pe 122, iar Cipru pe 127.

Format „revoluționar” în Liga Națiunilor

Reamintim că România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu trei puncte în șase meciuri de fotbal, singura victorie reușită fiind cea în fața Poloniei, în retur, după ce în prima manșă a avut parte de un „duș rece”, fiind învinsă cu 6-0 de echipa lui Robert Lewandowski (38 de ani).

În situația dată, România profită de faptul că Liga Națiunilor are un format schimbat, introducându-se barajele de menținere, respectiv promovare, urmând ca din ediția viitoare să fie doar trei ligi, de câte 18 echipe. În luna martie, când România va disputa meciurile de baraj, alte formații de pe continent vor debuta în preliminariile EURO 2028, acolo unde țara noastră speră să ajungă.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia: 2-1

Bosnia și Herţegovina-România: 2-1

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 14p;

2. Bosnia și Herțegovina: 11p;

3. Polonia: 5p;

4. România: 3p.