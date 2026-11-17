După ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a ținut prima pagină a ziarelor cu al său conflict cu naționala Portugaliei, în cele din urmă anunțându-și retragerea de la prima reprezentativă iberică, mama sa a reacționat, spunând că se bucură că echipa a pierdut în Liga Națiunilor. În cadrul unui eveniment organizat de un grup de suporteri ai clubului Sporting Lisabona, Dolores Aveiro (71 de ani) nu s-a abținut să-i înfiereze pe lusitani.

Cristiano Ronaldo a închis capitolul naționalei în cariera sa Foto: EPA

„Cristiano este trist, i-ar fi plăcut ca lucrurile să se fi petrecut altfel. Era trist pentru că a fost trădat. Şi eu, la rândul meu, sunt tristă. Au pierdut la Braga (n.r. împotriva Danemarcei, cu 1-4). A fost o înfrângere pe deplin meritată, m-am bucurat că Portugalia a pierdut. Nu l-au respectat pe Cristiano”, au fost cuvintele mamei lui Cristiano Ronaldo. fără el. Adevăratul omagiu va veni din partea clubului Sporting”.

Pus în situația de a-i oferi o replică, selecționerul Portugaliei, Jesus (72 de ani), s-a rezumat la: „Acum, trebuie să-i răspund mamei lui Cristiano Ronaldo...? Şi mamei mele... Mama lui Cristiano Ronaldo este o doamnă pe care o apreciez foarte mult. Ce mai pot spune...? O mamă rămâne o mamă, nu avem ce face, îi înţeleg declaraţiile. O mamă rămâne o mamă, şi nu pot decât să o respect; o mamă îşi apără întotdeauna copiii, până la moarte. Este o mamă care a suferit mult pentru a-şi creşte copiii”, adăugând despre marele jucător de fotbal: „Cris este o legendă a fotbalului portughez şi a Seleçao”.

Se concentrează pe fotbalul saudit, acolo unde este în centrul atenției

Reamintim că fotbalistul a plecat de la națională, pe fondul unor neînțelegeri cu selecționerul Portugaliei, prezentându-și propria perspectivă printr-un comunicat, în această săptămână și susținând că a fost mințit de tehnicianul naționalei. Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 160 de meciuri și a înscris de 138 de ori, oferind 25 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.