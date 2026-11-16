Vești bune la națională: bosniacii, fără o parte din titulari. Calculele lui Hagi

Doar o zi o mai desparte pe echipa națională de fotbal a României de duelul cu Bosnia-Herțegovina, programat marți, în deplasare, de la 21.45 și televizat de Antena 1. „Tricolorii” vin după prima lor victorie în mandatul lui Gheorghe Hagi (61 de ani) și primul succes în cinci meciuri din Liga Națiunilor, după ce au reușit să învingă Polonia, vineri, cu 2-1.

Naționala ar putea înregistra al doilea rezultat onorabil în șase meciuri Foto: Sportpictures

Cum ultima adversară a țării noastre în grupa de Liga Națiunilor are deja calificarea „în buzunar” la barajul pentru promovarea în prima divizie a competiției, care va avea loc în luna martie, sunt șanse să aleagă să-și conserve energia în duelul cu România. Tot în avantajul selecționatei lui Hagi este că nu mai puțin de opt jucători din lotul bosniacilor se află la limita suspendării, înaintea ultimei partide de la Zenica. Fără miză și cu mulți jucători de menajat, țara noastră ar putea avea undă verde spre un al doilea rezultat onorabil.

România ar putea speria la locul trei în grupa sa

Fotbaliștii care sunt la un avertisment distanță de o sancțiune care ar presupune ratarea primei manșe din play-off sunt Kerim Alajbegović (19 ani), Sead Kolašinac (33 de ani), Amar Memić (25 de ani), Zinedin Smajlović (22 de ani), Ivan Šunjić (30 de ani), Ermin Mahmić (21 de ani), Ermedin Demirović (28 de ani) și Armin Gigović (24 de ani). Situația poate fi în beneficiul României, aflată pe ultimul loc în grupa ei, în Liga Națiunilor și având nevoie de două rezultate bune marți seara, în ultima etapă, pentru a trece pe locul trei, adică peste Polonia, dacă aceasta n-ar câștiga duelul său cu Suedia, țara noastră având șanse astfel să scape de barajul de menținere în Liga B, caz în care România ar fi într-o grupă cu cinci echipe în preliminariile EURO 2026. Dacă vor termina, însă, pe ultimul loc, „tricolorii” vor disputa baraj în luna martie, în dublă manșă, pentru a rămâne în Liga B din Liga Națiunilor, ceea ce înseamnă că vor ajunge într-o grupă cu patru echipe în preliminariile turneului final european. Situația se va definitiva marți, urmând ca tragerea la sorți pentru faza eliminatorie și barajele din Liga Națiunilor să aibă loc, vineri, 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Nyon, în Elveția.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia: 2-1

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 13p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 3p.