„Cutremur” la FCSB! Mihai Stoica pleacă după 16 ani. Și în staff sunt schimbări

FCSB, echipă aflată de îndelungă vreme într-o situație de criză, trece printr-un „cutremur”, după ce Mihai Stoica (61 de ani) a plecat de la echipă, după o colaborare de nu mai puțin de 16 ani. Președinte al Consiliului de Administrație, acesta a decis să demisioneze de la echipa de lângă Capitală, informează gsp.ro.

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Printre motivele care au condus la plecare s-ar număra faptul că Mihai Stoica ar fi fost nemulțumit de îndepărtarea din staff și din club a mai multor oameni pe care îi aprecia, printre care și Florin Cernat (46 de ani), directorul sportiv al clubului. Conform sursei citate, oficialul și-a luat rămas-bun de la echipă, după o perioadă tensionată față de conducere și păreri total diferite.

Schimbări și în staff-ul grupării de lângă Capitală

Reamintim că Mihai Stoica ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, din aprilie 2023, când a fost promovat din funcția de director sportiv. Prima venire a sa alături de conducerea lui FCSB s-a produs în iulie 2002, însă a plecat în mai 2007, la Unirea Urziceni, ca să revină în august 2010, răstimp din care a ocupat mai multe funcții.

Între timp, FCSB a anunțat că Mihai Pintilii (42 de ani) şi Costin Curelea (42 de ani) vor face parte, începând de joi, din staff-ul tehnic al primei echipe. Pintilii nu este deloc la prima experiență, după ce a fost secund la FCSB, în perioada în care echipa a fost pregătită de cipriotul Elias Charalambous, cei doi părăsind gruparea în prima jumătate a lunii martie. De cealaltă parte, Costin Curelea a fost selecţioner al echipei U21, de unde a plecat la finele lui octombrie. Dincolo de modificările din staff, antrenor principal al FCSB este Laurenţiu Reghecampf (51 de ani). Gruparea de fotbal de lângă Capitală este abia pe locul opt din cele 16 posibile în Superliga României, reușind să câștige doar șase meciuri, restul fiind șase eșecuri și trei egaluri.