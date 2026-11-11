 Barça șochează: un abonament la lojă costă cât două locuințe în București
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Barça șochează: un abonament la lojă costă cât două locuințe în București

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FC Barcelona derulează o adevărată afacere cu noul său stadion, lojele de pe Camp Nou generând venituri mai mult decât substanțiale. Concret, prețurile sunt unele cel puțin ridicate, ajungând chiar și la 300.000 de euro. 

Camp Nou generează venituri consistente prin vânzarea unor abonamente de lux
Camp Nou generează venituri consistente prin vânzarea unor abonamente de lux Foto: EPA

Întoarsă pe Camp Nou din toamna lui 2025, dar cu lucrări de modernizare şi extindere a stadionului încă în derulare, Barça scoate bani frumoși din vânzarea lojelor și locurilor VIP pentru meciurile de fotbal. Stadionul care va ajunge la forma finală în 2028, numără 9.500 de locuri VIP, presa spaniolă estimând generarea a 80 de milioane de euro din vânzarea acestor bilete de lux. Până acum, Barcelona ar fi dat deja 5.000 dintre aceste locuri, cele mai luxoase loje găsindu-și cumpărători, care s-au angajat la perioade de 15, până la 30 de ani. 

Cele mai luxoase locuri, deja epuizate

Cea mai consistentă oferă, „LOGE”, o mini-lojă privată dotată cu patru scaune de tip cinema, incluzând un loc de parcare, necesită o primă plată de 300.000 de euro pentru un angajament pe 30 de ani sau 207.000 de euro pentru o perioadă de 15 ani, adăugându-se plata unei sume anuale de 69.000 de euro. Inițiativa pare să se bucure de succes, clubul epuizând deja locurile din această categorie, existând și altele, mai accesibile: clubul pune la dispoziție și „Premium Seats”, adică locuri individuale situate lângă loje, în centrul primului inel, în schimbul unui angajament de 57.200 de euro pentru un contract de 15 ani, urmat de o sumă anuală de 19.100 de euro, dar și „Player Zone”, situată în spatele băncilor echipelor, contra unei cotizaţii anuale de 24.000 de euro. Totodată, categoria „Pitch Row”, adică primul rând al primei tribune, are o plată inițială de 40.000 de euro şi achitarea unei chirii anuale de 12.000 de euro, fiind disponibile încă două oferte de loje, „Balcony”, respectiv locuri în primul rând al celei de-a doua tribune, contra unei plăţi unice de 24.000 de euro şi a unei sume anuale de 8.200 de euro, precum şi „VIP Ring”, situat pe inelul care separă tribuna a doua de cea de-a treia, cu o plată iniţială de 22.000 de euro şi un abonament anual de 7.000 de euro.

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