 Cum se apără Ionuț Radu, acuzat că ar fi refuzat naționala. Ce zice portarul
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Cum se apără Ionuț Radu, acuzat că ar fi refuzat naționala. Ce zice portarul

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Pe fondul zvonurilor potrivit cărora ar fi spus „nu” echipei naționale de fotbal a României, portarul Ionuț Radu (29 de ani) s-a văzut nevoit să transmită un mesaj public, jucătorul angrenat în fotbalul spaniol, la RC Celta Vigo, susținând că nu ar fi refuzat reprezentativa „tricolorilor”. În schimb, goalkeeper-ul spune că a ales această perioadă pentru a-și trata niște probleme medicale la umăr. Reamintim că România va primi vizita Poloniei, sâmbătă, de la 21.45, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu va face deplasarea la Bosnia-Herțegovina, pentru o partidă programată la aceeași oră.

Ionuț Radu lipsește din lotul României pentru următoarele meciuri
Ionuț Radu lipsește din lotul României pentru următoarele meciuri Foto: Sportpictures

„Am ales să nu reacționez imediat, din respect pentru echipa națională, pentru Federație, pentru colegii mei și pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greșit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar. Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă”, a trasmis Ionuț Radu prin intermediul social media, adăugând: „Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declarații publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă”.
Portarul spune că îndelungă vreme a strâns din dinți și și-a riscat propria sănătate: „De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști. Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea și pentru a putea continua să îmi desfășor activitatea la nivelul de performanță pe care îl doresc”.

„Unii se întreabă cum e posibil să joc la club și să nu fiu disponibil la națională”

Ionuț Radu a mai menționat că FRF a fost la curent permanent cu situația sa și că ambele părți au fost de acord pentru prioritizarea recuperării. „Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absență nejustificată și cu atât mai puțin o încercare de a evita echipa națională. Înțeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club și să nu fiu disponibil pentru națională. Dar între capacitatea de a intra pe teren și necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferență pe care cred că ar trebui să o înțelegem cu toții. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă și nici că nu are nevoie de tratament. Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situație medicală într-o discuție despre caracterul, profesionalismul și atașamentul meu față de echipa națională”.
Ionuț Radu susține că lipsa de la națională nu are legătură cu garantarea unui loc în echipă. „Niciodată, dar niciodată, nu am condiționat venirea mea la echipa naționala de faptul că voi juca sau nu! Nu am cerut garanții, nu am pus condiții și nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc și să ajut echipa”.
Reamintim că, la finele săptămânii trecute, FRF a anunțat că Ionuț Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din Liga Națiunilor, din cauza unei afecțiuni la umărul drept. În lipsa sa, Gheorghe Hagi (61 de ani) a convocat alți trei portari: Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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