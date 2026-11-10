Cu lacrimi în ochi: Cristi Chivu, discurs emoționant pe scenă. A fost premiat

Cristi Chivu (46 de ani) a avut o seară emoționantă, luni, când a fost premiat pentru contribuția sa uriașă la Parma FC, echipă pe care a reușit să o mențină pe prima scenă a fotbalului italian, în urmă cu două sezoane. Cel mai bun antrenor român al momentului a fost invitat de onoare la cea de-a 48-a ediție a Premiului Sport Civiltà, eveniment organizat la Teatro Regio din Parma, unde a primit o distincție pentru meritele sportive. Prezent pe scenă pentru a-și revendica premiul, antrenorul lui Internazionale Milano a fost copleșit de emoții, având un discurs „mișcător” și mulțumindu-i tatălui său, Mircea, care nu mai este printre noi de 30 de ani.

Cristi Chivu, un nume sonor în Serie A Foto: EPA

Cu privirea încețoșată, Chivu a mărturisit importanța tatălui său în parcursul din „sportul rege”, declarând: „Am sperat să închei cu mulțumiri, nu cu o lacrimă. Chiar dacă nu mai e printre noi, azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”. Mircea Chivu a fost omul care l-a ghidat pe Cristi Chivu în cariera sa. „A fost primul meu mentor, mai mult decât primul meu antrenor. Persoana pe care am admirat-o, încă de la început și al cărei parcurs am vrut să-l urmez”, a povestit tehnicianul, care a vorbit despre sacrificiile făcute de tatăl său pentru familie, dar și despre legătura specială pe care a păstrat-o cu acesta, de-a lungul anilor. „Am apreciat tot ceea ce a reprezentat tatăl meu pentru mine, pentru familia noastră și ceea ce a încercat să ne transmită. Și ceea ce ne-a oferit prin faptele sale”, a mai spus Chivu.

„Întoarcerea aici este o emoţie pură”

Cât despre premiul primit pentru parcursul la Parma, Chivu a avut o contribuție uriașă la cea dintâi echipă a sa pregătită în Serie A, prin ceea ce a reușit în februarie-iunie 2025 reușind să o salveze de la retrogradare. „Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o clubul Parma. Mi-am asumat o mare responsabilitate, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l atingem. Întoarcerea aici este o emoţie pură, trebuie să o spun, trebuie să recunosc! A fost o perioadă scurtă, dar intensă. Am încercat să dau tot ce aveam mai bun pentru a îndeplini obiectivul, cu profesionalism și responsabilitate. Un oraș precum Parma și o echipă precum Parma merită să joace pe scene importante”, a spus Chivu - în cele 13 partide în care a pregătit Parma, a înregistrat trei victorii, șapte remize și trei înfrângeri, episod care l-a propulsat în atenția lui Inter, pe care a preluat în iunie 2025. În primul său sezon, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 73 de meciuri - dintre acestea, 49 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 15 au fost pierdute. Inter e pe locul doi în Serie A, la un punct distanță de liderul SS Lazio, având un bilanț de nouă victorii, o remiză și o înfrângere în campionat.