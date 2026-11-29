Fiicele lui Sile Cămătaru au reacționat pe rețelele de socializare, în urma scandalului în care sunt implicați și cunoscuți maneliști. Sara și Rebeca îi sar în apărarea tatălui lor și susțin că, de fapt, Sile ar fi fost cel care îi scăpa de probleme pe artiști.

Sara și Rebeca Balint îi iau apărarea tatălui lor, Sile Cămătaru. Foto: captură TikTok

Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați pentru 30 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi terorizat și amenințat mai mulți maneliști. Sara și Rebeca Balin îi contrazic pe oamenii legii și spun ce se întâmpla, de fapt.

Fiica lui Sile Cămătatu îi ia apărarea tatălui său: „E mai cuminte ca un copil”

Sara Balint, fiica cea mică a lui Sile Cămătaru (Vasile Balint), a explicat că acuzațiile aduse tatălui ei sunt false și, de fapt, totul se întâmplă doar pentru că cineva vrea să le facă rău. În același timp, ea susține că în toată viața ei Sile stătea acasă doar un an și câteva luni, apoi era aruncat în închisoare.

„Ce trebuie să facem ca să trăim? Noi suntem miliardarii țării care jecmănim lumea? Suntem prea avuți? Pentru noi e o altă lege. Suntem disperați. Cine are ce are cu noi, vă promitem că plecăm. Cât mai plătim pentru numele ăsta? (...) Oamenii ăștia nu au încercat să se impună. Tatăl meu nu a făcut altceva decât să se adapteze la situația care era pe timpul ăla”, a spus Sara Balint, pe TikTok.

De asemenea, Rebeca a susținut faptul că tatăl ei nu este vinovat și că nu a făcut nicio infracțiune. Din dorința de a avea o viață liniștită, ei vor pleca și vor începe o viață nouă.

„Nu putem să facem față la ceea ce se întâmplă. Tatăl meu este bătrân, nu a făcut altceva decât să-și vadă de treaba lui. E mai cuminte ca un copil, e mai corect decât judecătorul. Vreau să fim lăsați în pace, vrem dreptate. Vrem o viață liniștită. Plecăm și o luăm de la capăt. Vrem să fim o familie normală. Avem nepoți care plâng după bunicul lor. Tatăl meu nu făcea decât să stea cu noi în casă și să se bucure de nepoții lui”, a declarat și Rebeca.

Sile Cămătaru i-ar fi apărat, de fapt, pe maneliști

Mai mult decât atât, Sara Balint a povestit faptul că tatăl ei obișnuia să îi apere pe maneliști de probleme, fără a percepe vreo taxă de protecție. Aceasta a declarat că Sile Cămătaru le răspundea la telefon la orice oră și intervenea pentru cei care îi erau apropiați.

„Se scula tata din pat și se ducea și... ce credeți, pe nimic, pe prietenie că ținea la ei. Asta se numea intervenție și costa. Eu nu-mi permiteam să-l sun pe tata la patru dimineața, nici dacă muream. În schimb, ei își permiteau să-l sune oricând, că erau familie. Ei erau ăia care îi protejau pentru că îi considerau familie, nu pe bază de șmecherie”, a mai declarat Sara Balint, fiica lui Sile Cămătaru, pe TikTok.

Ce le-a povestit Florin Salam anchetatorilor

Florin Salam apare ca victimă a clanului Cămătaru. Artistul susține că de zece ani trăiește în teroare din cauza lui Nuțu și a lui Sile. Acesta trebuia să meargă să cânte la cei doi interlopi pe gratis, ori pe bani foarte puțini, și să renunțe la evenimente lor, deși erau deja programate.

„Am făcut câteodată pe dracu în patru, să mă iertați că mă pronunț așa, de am ajuns și colo și colo. Sau de multe ori i-am încurcat pe ăia cu bani de frica ăstora, care mă duceam pe gratis”, ar fi spus interpretul anchetatorilor, conform Antena 3 CNN.

În acest context, manelistul crede că, deși problemele cu familia Cămătaru nu sunt atât de grave pe cât erau acum zece ani, el nu va scăpa niciodată de teroarea celor doi interlopi. „Cred că nu o să scăpăm niciodată, dar nu mai sunt la nivelul ăla cum era acum 10 ani”.