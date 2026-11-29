Vremea rea continuă să creeze probleme în mai multe regiuni ale țării. Aproape jumătate din România se află duminică sub atenționare de vânt puternic și ninsori, iar condițiile meteorologice dificile au dus deja la întreruperea circulației pe două drumuri naționale din județul Teleorman. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în condițiile în care rafalele puternice pot afecta vizibilitatea și stabilitatea autovehiculelor.

Două drumuri din Teleorman sunt închise Foto: shutterstock

O nouă atenționare meteorologică a intrat în vigoare duminică, de la ora 10:00, fiind anunțate intensificări ale vântului în sudul Moldovei, Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Rafalele pot ajunge la 70 km/h, iar zăpada deja depusă poate fi spulberată, ceea ce va duce la reducerea vizibilității pe șosele. Avertizarea este valabilă până la ora 20:00.

Două drumuri naționale din Teleorman, închise din cauza viscolului

Cele mai importante probleme de trafic au fost semnalate în județul Teleorman, unde circulația rutieră a fost oprită pe două sectoare de drum național. Este vorba despre DN 51, între Zimnicea și Fântânele, și DN 65E, pe tronsonul Roșiori de Vede – Furculești, scrie news.ro.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura a fost luată din cauza viscolului puternic și a zăpezii transportate de vânt pe partea carosabilă.

Deși în prezent nu mai sunt semnalate ninsori în județul Teleorman, vântul continuă să bată puternic, iar condițiile nu permit reluarea circulației pe sectoarele respective.

Probleme sunt și în zonele montane din județele Dâmbovița și Neamț, unde sunt înregistrate precipitații sub formă de ninsoare. Acolo se circulă în condiții de iarnă, însă nu au fost impuse restricții de trafic.

La nivel național, cele mai multe șosele au carosabil umed. În județele Caraș-Severin și Sibiu plouă, în timp ce în Giurgiu au fost identificate porțiuni de drum pe care s-a format polei, existând riscul ca mașinile să derapeze.

Nici marile artere rutiere nu sunt ocolite de vremea nefavorabilă. Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, circulația se desfășoară pe alocuri pe carosabil umed. Nu sunt semnalate precipitații pe aceste trasee, însă șoferii trebuie să țină cont de vântul puternic lateral.

Cum va fi vremea în București. Temperaturile coboară sub zero grade

Nici Capitala nu scapă de frigul accentuat și de rafalele de vânt. Potrivit prognozei pentru intervalul 29 noiembrie, ora 08:00 – 20:00, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă a anului și se va menține vântoasă.

Cerul va avea înnorări variabile, iar vântul va sufla cu intensificări, atingând în general viteze de 50-55 km/h. Din cauza rafalelor, senzația de frig va fi mai puternică decât ar indica valorile termice înregistrate.

Temperaturile maxime din București vor fi cuprinse între -2 și -1 grad Celsius, astfel că locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi geroasă, chiar dacă suntem abia la finalul lunii noiembrie.

În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va continua să atingă viteze de 50-70 km/h până duminică seara, la ora 20:00. Rafalele vor spulbera zăpada existentă și vor reduce vizibilitatea.