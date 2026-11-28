Peștera Sfântului Andrei, considerată primul lăcaș de cult creștin de pe teritoriul țării noastre și locul în care Apostolul a propovăduit Evanghelia acum aproape două milenii, atrage anual zeci de mii de pelerini și turiști, în special în preajma sărbătorii de pe 30 noiembrie.

Peștera Sf. Andrei. Foto: doxologia.ro

Dacă te întrebi unde este Peștera Sf. Andrei și care este cel mai simplu traseu pentru a ajunge la acest monument istoric și spiritual, găsești mai jos toate detaliile necesare pentru vizitare.

Unde este localizată Peștera Sf. Andrei

Peștera Sfântului Andrei este situată în sud-estul României, în județul Constanța, în apropierea localității Ion Corvin, în pădurea Migilet. Lăcașul de cult face parte din ansamblul Mănăstirii „Peștera Sfântului Apostol Andrei” și se află la aproximativ 80 de kilometri sud-vest de municipiul Constanța.

De asemenea, este la numai câţiva kilometri de cetatea antică Adamclisi şi de monumentul Tropaeum Traiani. Drumul este accesibil cu mașina, iar credincioșii se strâng în fiecare an într-un număr mare, în jurul hramului din 30 noiembrie, la slujbe.

Lăcașul de cult poate fi vizitat pe tot parcursul anului. Pelerinii au acces direct în grota naturală transformată în biserică, unde se află o icoană a Sfântului Andrei cu o părticică din moaștele sale, precum și firida scobită în piatră despre care tradiția spune că a fost locul său de odihnă. Intrarea este liberă.

Povestea Sf. Andrei, unul dintre cei mai importanți apostoli

Tradiţia şi unele descoperiri arheologice acreditează această peşteră ca fiind locul în care, pentru o perioadă de timp, a locuit însuşi Apostolul Andrei, ajuns pe meleagurile strămoşilor noştri geto-daci în misiunea lui de propovăduire a Evangheliei, conform doxologia.ro.

Sfântul Andrei este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe 30 iunie împreună cu cei 12 apostoli, apoi pe 30 noiembrie, ziua în care a fost răstignit. Tot pe 30 noiembrie românii care îi poartă numele își sărbătoresc onomastica.

Sfântul Apostol Andrei, cunoscut în tradiția creștină drept „Cel dintâi chemat” pentru că a fost primul ucenic al lui Iisus Hristos, s-a născut în Betsaida, pe malul lacului Ghenizaret, fiind fratele Sfântului Apostol Petru. Înainte de a-L urma pe Mântuitor, a fost pescar și ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

După Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime, apostolii au tras la sorți ținuturile în care urmau să predice creștinismul. Sfântului Andrei i-au revenit teritoriile din jurul Mării Negre, printre care Bitinia, Bizantia, Tracia și Sciția Minor — regiunea Dobrogei de astăzi.

Potrivit scrierilor istorice ale lui Eusebiu de Cezareea și ale Sfântului Hipolit Romanul, precum și tradiției locale păstrate de-a lungul secolelor, Apostolul Andrei a ajuns în Dobrogea în primul secol creștin, stabilindu-se pentru o perioadă în grota din pădurea Migilet. Aici a botezat primii daco-romani și a hirotonit primii preoți și episcopi pe aceste meleaguri, punând bazele creștinismului românesc.

Ulterior, Sfântul Andrei și-a continuat misiunea spre sud, ajungând în orașul Patras din Grecia, unde a fost martirizat în jurul anului 60 d.Hr., fiind răstignit pe o cruce în formă de „X”, cunoscută astăzi drept „Crucea Sfântului Andrei”. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua de 30 noiembrie să fie însemnată cu cruce roșie în calendar, iar în 1997 Sfântul Apostol Andrei a fost proclamat oficial Ocrotitorul României.