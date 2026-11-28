Frigul nu trebuie să ajungă la temperaturi negative pentru a avea efecte serioase asupra organismului. Specialiștii avertizează că inclusiv locuințele insuficient încălzite pot favoriza apariția unor probleme de sănătate, în special în cazul vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Atenție la acest obicei din sezonul rece! Foto: arhiva

Odată cu venirea sezonului rece, mulți români încearcă să reducă facturile la energie și gaze, limitând încălzirea locuinței sau petrecând ore întregi în camere în care temperatura este mult prea scăzută. Deși poate părea o soluție pentru economisirea banilor, acest obicei ascunde riscuri importante pentru sănătate. Puțini știu că frigul poate afecta organismul chiar și atunci când afară nu sunt temperaturi sub zero grade, iar în interiorul locuinței pericolul poate apărea mai devreme decât s-ar aștepta.

În contextul răcirii accentuate a vremii din România, problema încălzirii corespunzătoare a locuințelor devine cu atât mai importantă. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări privind precipitațiile mixte, intensificările vântului și ninsorile viscolite. În Transilvania, Maramureș și în zonele deluroase, precipitațiile s-au transformat treptat în lapoviță și ninsoare, în timp ce la munte s-a depus un strat de zăpadă.

Pentru data de 24 noiembrie, meteorologii au prognozat temperaturi sub mediile obișnuite ale perioadei și intensificări ale vântului. În Carpații Meridionali, rafalele pot atinge 60-90 km/h, iar la altitudini mari sunt posibile episoade de viscol puternic.

Dincolo de disconfortul provocat de vremea rece, specialiștii atrag atenția asupra unui aspect adesea ignorat: expunerea prelungită la temperaturi scăzute, inclusiv în propria locuință, poate avea consecințe serioase asupra organismului.

De ce este periculos să stai în casă la temperaturi prea mici

Frigul nu înseamnă doar mâini și picioare reci sau nevoia de a purta haine mai groase. Expunerea repetată la temperaturi scăzute poate influența funcționarea sistemului cardiovascular și respirator, dar poate crește și vulnerabilitatea în fața infecțiilor.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) avertizează că temperaturile scăzute pot favoriza răspândirea unor infecții respiratorii, inclusiv gripa, și pot declanșa sau agrava anumite afecțiuni ale inimii și plămânilor. Riscul este mai mare în cazul persoanelor care suferă deja de boli cronice, dar și al celor care au o capacitate redusă de a-și regla temperatura corporală.

Un detaliu important este că nu trebuie să așteptăm instalarea gerului pentru a resimți efectele frigului. Potrivit UKHSA, problemele de sănătate asociate temperaturilor scăzute pot apărea în aer liber atunci când temperatura medie ajunge la aproximativ 4-8 grade Celsius.

În interior, specialiștii atrag atenția că temperaturile sub 18 grade Celsius pot avea efecte negative asupra organismului. Prin urmare, o locuință în care se economisește excesiv la încălzire poate deveni un factor de risc, mai ales dacă persoanele care trăiesc acolo petrec mult timp în frig.

Crește riscul de deces după perioadele cu temperaturi scăzute

Efectele vremii reci nu dispar imediat după ce temperaturile revin la valori normale. Potrivit avertismentelor UKHSA, mortalitatea tinde să crească la scurt timp după instalarea unui episod de frig, iar numărul deceselor poate rămâne ridicat chiar și până la patru săptămâni după perioada respectivă.

O atenție deosebită este acordată infecțiilor respiratorii severe. Decesele asociate unor afecțiuni precum pneumonia pot înregistra creșteri în săptămânile care urmează expunerii la temperaturi scăzute.

Acest lucru arată că efectele frigului asupra sănătății pot fi întârziate și că măsurile de protecție nu ar trebui luate doar în zilele în care temperaturile sunt extrem de mici. Inclusiv perioadele mai lungi cu vreme moderat de rece pot contribui la acumularea riscurilor.

Cine sunt românii cei mai expuși efectelor frigului

Deși temperaturile scăzute pot afecta pe oricine, anumite categorii de persoane sunt mult mai vulnerabile. Printre acestea se numără:

Persoanele de peste 65 de ani, care pot avea dificultăți în menținerea temperaturii corporale și pot resimți mai greu schimbările de temperatură.

Copiii mici, al căror organism este mai sensibil la frig și care au nevoie de o atenție suplimentară din partea adulților.

Persoanele cu afecțiuni cardiace, pentru care expunerea la temperaturi scăzute poate crește solicitarea sistemului cardiovascular.

Bolnavii cu afecțiuni pulmonare, care pot prezenta un risc mai mare de agravare a simptomelor în sezonul rece.

Persoanele cu demență sau boala Alzheimer, care este posibil să nu recunoască senzația de frig sau să nu poată comunica faptul că au nevoie de ajutor.

Oamenii cu venituri reduse, care locuiesc în imobile slab izolate și nu își permit să încălzească suficient încăperile.

Vulnerabilitatea persoanelor în vârstă este evidențiată și de un studiu care a analizat pacienți seniori tratați pentru hipotermie. Majoritatea celor incluși în analiză proveneau din zone relativ defavorizate, ceea ce subliniază legătura dintre condițiile de locuit, situația financiară și riscurile asociate expunerii la frig.

Ce temperatură ar trebui să fie în locuință pentru a evita problemele de sănătate

Una dintre cele mai importante recomandări ale specialiștilor este menținerea unei temperaturi de cel puțin 18 grade Celsius în încăperile în care oamenii petrec cea mai mare parte a timpului.

Recomandarea este cu atât mai importantă pentru persoanele în vârstă, copiii mici și cei care suferă de boli cronice. O temperatură confortabilă în locuință nu reprezintă doar un aspect care ține de starea de bine, ci și o măsură de prevenție.

De asemenea, UKHSA recomandă evitarea perioadelor îndelungate de inactivitate. Statul nemișcat pentru mai mult de aproximativ o oră poate contribui la accentuarea senzației de frig și la încetinirea circulației sanguine.

Mișcarea regulată ajută organismul să își mențină temperatura și susține circulația sângelui. Chiar și persoanele care nu se pot deplasa pot face câteva mișcări simple, precum flexarea degetelor de la mâini și de la picioare, pentru a evita perioadele foarte lungi de inactivitate.

Recomandările specialiștilor pentru protejarea sănătății în sezonul rece

Pe lângă încălzirea corespunzătoare a locuinței, există câteva măsuri simple care pot reduce riscurile asociate temperaturilor scăzute. UKHSA recomandă adoptarea unor obiceiuri preventive, mai ales înaintea perioadelor în care sunt anunțate temperaturi foarte mici.

Printre cele mai importante măsuri se numără:

Urmărirea prognozei meteo: verificarea periodică a avertizărilor și pregătirea din timp pentru perioadele de frig pot preveni situațiile neplăcute. Este indicat ca rețetele medicale să fie ridicate, iar cumpărăturile necesare să fie făcute înainte de instalarea vremii severe.

Păstrarea căldurii în dormitor: ferestrele ar trebui să rămână închise pe timpul nopții, astfel încât temperatura din încăpere să nu scadă excesiv.

Purtarea hainelor în straturi: mai multe articole vestimentare subțiri pot menține căldura corporală mai eficient decât un singur strat gros.

Verificarea instalațiilor de încălzire: centrala termică și celelalte echipamente folosite pentru încălzire trebuie întreținute periodic, pentru a funcționa în condiții de siguranță și eficiență.

Reducerea curenților de aer: izolarea locuinței și utilizarea unor opritoare pentru curenții de aer pot contribui la păstrarea unei temperaturi constante în interior.

Informarea privind ajutoarele pentru încălzire: persoanele cu venituri mici ar trebui să verifice dacă pot beneficia de sprijin financiar pentru plata facturilor, inclusiv de programe pentru care nu este obligatorie primirea altor beneficii sociale.

Economiile la încălzire nu trebuie să pună sănătatea în pericol

În sezonul rece, reducerea cheltuielilor gospodărești este o preocupare firească pentru multe familii. Totuși, limitarea excesivă a încălzirii poate avea consecințe care depășesc disconfortul provocat de frig.

Specialiștii atrag atenția că organismul poate fi afectat chiar și atunci când temperaturile exterioare nu coboară sub zero grade, iar locuințele insuficient încălzite pot deveni un factor de risc pentru sănătate. Menținerea unei temperaturi de minimum 18 grade Celsius în încăperile utilizate frecvent, mișcarea regulată și pregătirea din timp pentru episoadele de vreme rece sunt măsuri importante pentru protejarea întregii familii.

Așadar, una dintre cele mai frecvente greșeli făcute iarna este subestimarea frigului și obișnuința de a locui în camere prea reci, doar pentru a reduce consumul de energie. Chiar dacă efectele nu sunt întotdeauna resimțite imediat, expunerea repetată la temperaturi scăzute poate pune sănătatea în pericol, în special în cazul persoanelor vulnerabile.