O plantă utilizată de generații în Ecuador ar putea deschide noi perspective în industria alimentară. Cercetătorii au descoperit că extractele obținute din frunzele sale pot combate anumite microorganisme implicate în toxiinfecțiile alimentare și în degradarea produselor. Într-un experiment realizat pe risotto păstrat la frigider, un extract vegetal a redus de aproximativ 100 de ori nivelul unei bacterii asociate intoxicațiilor alimentare, iar ulterior microorganismul nu a mai putut fi detectat.

Planta folosită de secole, care ar putea revoluționa conservarea alimentelor. Foto: arhiva

Descoperirea readuce în atenție potențialul plantelor utilizate în medicina tradițională și ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor conservanți naturali. Totuși, rezultatele sunt preliminare, iar specialiștii avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca extractul să poată fi utilizat în alimentele comercializate.

Planta medicinală din Ecuador care a atras atenția cercetătorilor

Este vorba despre Piper carpunya, o specie vegetală cunoscută în Ecuador sub numele de guaviduca, utilizată în mod tradițional de comunitățile indigene.

Cercetătorii au analizat proprietățile antimicrobiene ale frunzelor sale, încercând să afle dacă substanțele extrase din plantă pot limita dezvoltarea bacteriilor periculoase pentru consumatori. Nu s-au oprit însă la experimentele de laborator, ci au testat eficiența extractelor și într-un preparat alimentar, pentru a observa dacă efectul se menține în condiții reale de depozitare.

Studiul, publicat în revista științifică Foods, a evidențiat rezultate promițătoare în cazul unui extract utilizat pentru combaterea bacteriei Clostridium perfringens, microorganism implicat în anumite episoade de toxiinfecție alimentară.

20 de microorganisme au fost analizate. Ce au descoperit oamenii de știință?

Pentru a evalua potențialul plantei, echipa de cercetare a obținut trei tipuri de extracte din frunzele de Piper carpunya, pe care le-a testat împotriva a 20 de microorganisme asociate contaminării și alterării alimentelor.

Opt dintre microorganismele analizate au manifestat sensibilitate la extractele vegetale. Printre acestea s-a numărat și Clostridium perfringens, o bacterie care poate produce toxine și poate provoca îmbolnăviri după consumul alimentelor contaminate.

În etapa următoare, cercetătorii au trecut de la testele de laborator la un experiment alimentar. Au folosit risotto precopt, în care au introdus extractele plantei, iar o parte dintre probe au fost contaminate în mod controlat cu bacteria urmărită.

Preparatele au fost păstrate la 5 grade Celsius, timp de 30 de zile. Scopul a fost să se determine dacă extractele își păstrează proprietățile antimicrobiene și în timpul refrigerării.

Bacteria periculoasă a fost redusă de aproximativ 100 de ori în risotto

Cele mai bune rezultate au fost obținute cu extractul hidroetanolic, realizat prin combinarea apei cu etanolul în proporții egale.

În probele de risotto care au conținut acest extract, nivelul bacteriei Clostridium perfringens a fost de aproximativ 100 de ori mai mic comparativ cu preparatele în care nu s-a adăugat extractul vegetal, până în a șaptea zi de depozitare.

Un rezultat și mai interesant a fost observat ulterior: începând cu ziua a 15-a, bacteria nu a mai putut fi detectată în probele respective.

Extractul a contribuit, de asemenea, la diminuarea altor grupuri de bacterii monitorizate în cadrul experimentului, asociate cu alterarea alimentelor.

Rezultatele sugerează că anumite substanțe din Piper carpunya ar putea avea efect antimicrobian inclusiv atunci când sunt introduse într-un produs alimentar și păstrat la temperaturi scăzute.

Ar putea guaviduca deveni alternativa naturală la conservanții artificiali?

Oamenii de știință consideră că descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor ingrediente de origine vegetală utilizate pentru prelungirea duratei de păstrare a alimentelor și pentru limitarea dezvoltării microorganismelor.

Interesul pentru astfel de soluții este legat și de cererea consumatorilor pentru produse cu ingrediente mai ușor de recunoscut și liste de ingrediente mai simple.

„Scopul nostru este să dezvoltăm aditivi naturali care să ofere o funcționalitate similară cu cea a aditivilor artificiali, permițând în același timp incorporarea lor în produse cu etichetă curată”, a declarat Felipe Reyes Bueno, cercetător la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) și unul dintre autorii studiului, conform Medical Xpress.

Conceptul de „etichetă curată” se referă la produse ale căror ingrediente sunt considerate mai ușor de înțeles și de acceptat de către consumatori, fiind asociat frecvent cu utilizarea unor ingrediente naturale sau a unor aditivi percepuți ca mai puțin procesați.

Cu toate acestea, utilizarea extractelor vegetale în industria alimentară presupune mai mult decât demonstrarea unui efect antibacterian. Este necesar ca acestea să nu afecteze în mod negativ gustul, aroma, aspectul sau stabilitatea produsului.

Extractul a avut și un efect neașteptat asupra grăsimilor din aliment

Cercetarea a identificat și un aspect care necesită atenție. Deși studii anterioare sugeraseră că extractele de Piper carpunya ar avea proprietăți antioxidante, în experimentul realizat pe risotto acestea au manifestat un efect prooxidant.

Acest lucru înseamnă că extractele au favorizat oxidarea lipidelor, proces care poate influența calitatea alimentelor și poate duce, în anumite condiții, la modificarea gustului și apariția mirosului de rânced.

Cercetătorii au monitorizat concentrația de malondialdehidă, un compus utilizat ca indicator al oxidării grăsimilor. Pe durata celor 30 de zile de depozitare, valorile au rămas sub 0,35 mg/kg, nivel considerat în cadrul studiului inferior celui asociat cu apariția gustului de rânced.

Prin urmare, deși efectul antimicrobian este încurajator, stabilitatea alimentelor în care ar putea fi utilizat extractul trebuie analizată în continuare.

De ce planta nu poate fi folosită încă în produsele alimentare din comerț

Rezultatele obținute nu înseamnă că guaviduca poate fi introdusă imediat în rețetele produselor comercializate sau că ar putea înlocui conservanții utilizați în prezent.

Experimentul a fost realizat pe un singur tip de preparat, risotto, iar extractul a fost utilizat într-o concentrație de 8%. Cercetătorii nu au realizat o analiză chimică detaliată a compușilor din extract și nici teste senzoriale care să arate dacă acesta influențează gustul, mirosul sau textura alimentului.

Înainte de o eventuală utilizare industrială, trebuie identificați compușii responsabili de efectul antimicrobian, stabilite concentrațiile optime și analizată siguranța utilizării lor în diferite categorii de alimente.

„Mai trebuie să studiem stabilitatea extractelor, să rafinăm în continuare experimentul și să investigăm mai în profunzime metodele de extracție a compușilor responsabili de această activitate antimicrobiană”, a explicat Felipe Reyes Bueno.

O descoperire promițătoare, dar care necesită studii suplimentare

Plantele utilizate în medicina tradițională continuă să reprezinte o sursă importantă de compuși care pot fi investigați în cercetarea modernă. În cazul guaviduca, rezultatele obținute în laborator și în modelul alimentar sugerează că extractele sale ar putea avea un rol în dezvoltarea unor soluții naturale pentru conservarea alimentelor.

Totuși, până când eficiența, siguranța și impactul asupra caracteristicilor produselor vor fi demonstrate în mai multe experimente, planta rămâne o posibilă direcție de cercetare, nu o alternativă confirmată la conservanții alimentari.

Descoperirea este interesantă mai ales prin faptul că cercetătorii au observat un efect antimicrobian într-un aliment propriu-zis, nu doar în condiții de laborator. Următoarele studii vor arăta dacă acest rezultat poate fi extins și la alte produse și dacă extractul ar putea deveni, în viitor, un ingredient utilizat pentru protejarea alimentelor împotriva bacteriilor periculoase.