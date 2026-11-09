Planta care ar putea reduce pofta de alcool. Cât costă și ce au descoperit cercetătorii

Un supliment pe bază de plante, care costă în jur de 24 de euro pentru o cură de o lună, ar putea reduce considerabil pofta de alcool în rândul persoanelor care consumă excesiv, ajutându-le să își limiteze consumul, sugerează un nou studiu.

Planta care scade dependența de alcool. Foto: magnific.com

Cercetătorii au descoperit că persoanele cu tulburări legate de consumul de alcool care au luat un extract din planta est-asiatică kudzu au consumat alcool cu o treime mai puțin frecvent decât cele care au primit un medicament placebo. De asemenea, participanții au băut mai puțin în general pe parcursul studiului de trei luni, scrie Daily Mail.

Planta care reduce pofta de alcool

S-a constatat că un consum excesiv de alcool crește riscul de cancer și boli de inimă. Astfel, experții susțin că rezultatele consumului de kudzu sunt „încântătoare” și ar putea deschide ușa către o nouă modalitate de a reduce consumul excesiv de alcool.

„Consumul excesiv de alcool este incredibil de frecvent, dar nu avem multe instrumente pe care să le oferim oamenilor care vor să reducă consumul”, a declarat Glenn Milo Santos, profesor la Universitatea din California, San Francisco, și autorul principal al studiului.

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul, publicat în American Journal of Psychiatry, a implicat 120 de adulți cu tulburare de consum de alcool, cunoscută și sub numele de alcoolism, care consumau alcool în exces cel puțin o dată pe săptămână.

Jumătate dintre voluntari au primit capsule cu extract de kudzu, iar cealaltă jumătate a primit o pastilă placebo. Toți participanții au beneficiat și de consiliere săptămânală. Cei din grupul kudzu au luat o doză de 2.000 mg ori de câte ori simțeau dorința puternică de a bea, fără a fi nevoie să ia pastila în fiecare zi

Astfel, numărul mediu de zile de consum excesiv pe săptămână în rândul celor care au luat kudzu a scăzut de la 2,15 la 1,42. În grupul placebo, scăderea a fost infimă. de la 2,15 la 2,06.

Procentul săptămânilor în care participanții au consumat alcool a scăzut de la 88% la 58% în grupul kudzu, comparativ cu o scădere mult mai mică în grupul placebo (la 81%).

Ce este kudzu

Kudzu este o plantă originară din Asia de Est, utilizată în medicina tradițională chineză timp de secole. Conține compuși numiți izoflavone, inclusiv puerarină, daidzină și daidzeină, despre care oamenii de știință cred că ar putea suprima semnalele trimise de hormonii din creier care cresc dorința de a bea.

Mulți utilizatori au apelat la forumuri online pentru a lăuda pastilele, unii descriind suplimentul drept o „substanță miraculoasă”. Într-un comentariu pe forumul de socializare Reddit, un utilizator a scris că îl ia de șase săptămâni și acum nu mai are chef să consume alcool.

„De când am luat-o acum trei zile, beau câte o bere în fiecare seară. De asemenea, beau mult mai încet acum (durează atât de mult încât...Berea mea se încălzește chiar la jumătatea timpului). Obișnuiam să beau 8-15 băuturi pe zi, așa că mi-a redus rapid consumul”, a scris cineva pe platforma de socializare.

Experții avertizează

În studiu, suplimentul a fost bine tolerat, fără o creștere a efectelor secundare și nicio reacție adversă gravă legată de tratament. Cu toate acestea, experții spun că oamenii ar trebui să fie în continuare precauți înainte de a lua suplimente pe bază de plante.

Un studiu a constatat că doze mari de extract de kudzu au cauzat semne de toxicitate hepatică la șoareci, deși nu este clar dacă aceleași efecte apar și la oameni. Kudzu poate interacționa, de asemenea, cu unele medicamente și ar putea declanșa reacții alergice.