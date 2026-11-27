Cancerul apare atunci când modificările din interiorul unei celule o determină să crească și să se dividă într-un mod anormal. „Adesea, cancerul nu este rezultatul unei singure mutații, ci al unei serii de mutații”, explică dr. Dale Shepard, medic oncolog la Clinica Cleveland. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Dr. Shepard explică etapele acestui proces.

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Modificările ADN-ului care pot declanșa cancerul

Celulele tale conțin ADN, care include instrucțiunile ce le indică momentul în care trebuie să crească, să se dividă și, în cele din urmă, să moară. Acest proces are loc în organismul tău în fiecare zi.

Însă lucrurile pot scăpa de sub control atunci când apare o mutație. Uneori, o celulă poate face o greșeală atunci când își copiază ADN-ul. Există însă și factori externi care pot deteriora ADN-ul și pot declanșa modificări la nivelul acestuia, printre care:

Expunerea la radiații ultraviolete;

Fumatul și consumul de produse din tutun;

Consumul de alcool;

Anumite infecții.

Unele persoane moștenesc de la unul dintre părinții biologici modificări genetice care le cresc riscul de a dezvolta cancer. Însă aceste modificări nu înseamnă, în sine, că persoanele respective au cancer.

Organismul tău dispune de mecanisme prin care poate identifica și corecta aceste erori.

„Celulele tale conțin proteine care au rolul de a identifica și de a repara aceste erori”, explică dr. Shepard. „Însă, uneori, acest lucru nu se întâmplă.”

Atunci când o eroare nu este corectată, celula păstrează modificarea respectivă. Mai mult, fiecare celulă nouă rezultată în urma diviziunii va avea aceeași eroare în ADN.

Atunci când mutațiile afectează instrucțiunile care controlează creșterea celulară, o celulă poate deveni canceroasă.

O modificare poate deteriora o celulă, iar o alta poate determina pierderea controlului asupra comportamentului acesteia. Acesta este unul dintre motivele pentru care cancerul se dezvoltă în timp. Tipurile de celule și modificările genetice implicate pot varia, însă cancerul apare atunci când celulele încep să se multiplice necontrolat.

Multiplicarea necontrolată a celulelor și formarea tumorilor

Mutațiile genelor tale pot determina celulele să crească și să se dividă prea repede. De asemenea, acestea pot împiedica celulele să moară la momentul potrivit, așa cum se întâmplă în cazul celulelor sănătoase, după ce și-au îndeplinit rolul. În timp, celulele anormale se pot înmulți în detrimentul celor sănătoase.

Aceste celule se pot acumula și pot forma o masă de țesut numită tumoră. Cancerul de sân, de colon, pulmonar, de piele și pancreatic se numără printre numeroasele tipuri de cancer care pot determina formarea unor tumori detectabile.

Este posibil să întâlnești și alți termeni utilizați pentru a descrie astfel de formațiuni, precum:

Formațiune;

Nodul;

Pată;

Masă tisulară;

Umflătură;

Leziune.

Acești termeni nu îți indică, în sine, dacă o zonă anormală este sau nu canceroasă. Unele formațiuni sunt canceroase, în timp ce altele nu sunt.

Tumorile necanceroase, numite tumori benigne, nu se răspândesc în alte părți ale corpului tău. Tumorile canceroase, numite tumori maligne, pot invada țesuturile învecinate și se pot răspândi în alte zone ale organismului.

Însă cancerul nu determină întotdeauna formarea unei tumori solide. De exemplu, leucemia debutează la nivelul celulelor din măduva osoasă responsabile de formarea celulelor sanguine. Celulele anormale se pot multiplica în detrimentul celulelor sanguine sănătoase.

Limfomul, un alt tip de cancer hematologic, apare la nivelul unor globule albe numite limfocite și poate determina formarea unor tumori în diferite zone ale organismului, inclusiv la nivelul ganglionilor limfatici.

Cum invadează cancerul țesuturile și cum se răspândește în organism

Pe măsură ce o tumoră crește, aceasta poate afecta țesuturile, organele și oasele din jurul ei.

„Tumorile cresc până când încep să exercite presiune asupra structurilor din jur. Durerea provocată de această presiune reprezintă adesea unul dintre primele simptome pe care oamenii le observă”, explică dr. Shepard.

Primele semne ale cancerului diferă în funcție de zona în care acesta debutează, iar unele tipuri de cancer nu provoacă inițial niciun simptom. Acest lucru poate reprezenta o problemă, deoarece, chiar și în absența simptomelor, celulele canceroase se pot răspândi dincolo de zona în care s-au format inițial.

Uneori, celulele canceroase se desprind din tumora inițială și circulă prin sânge sau prin sistemul limfatic, formând noi tumori. Atunci când cancerul se răspândește din locul în care a apărut către alte părți ale corpului tău, acest proces poartă denumirea de metastazare.

O tumoră nu trebuie să aibă dimensiuni mari pentru a se răspândi. Chiar și tumorile relativ mici pot da naștere unor metastaze.

Suirsa: Cleveland Clinic