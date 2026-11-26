Diabetul de tip 2 poate fi imprevizibil și îți poate afecta organismul în mod diferit pe măsură ce înaintezi în vârstă. Dacă iei în calcul și factori precum stresul, îmbolnăvirile și schimbările hormonale, este posibil ca tratamentul tău actual să nu mai fie la fel de eficient în timp.

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Cum îți dai seama dacă tratamentul funcționează? Dr. Nicole Bruno de la Cleveland Clinic prezintă principalele semne care indică eficiența acestuia.

1. Valorile glicemiei se încadrează în limitele recomandate

Monitorizarea glicemiei cu ajutorul unui glucometru sau al unui sistem de monitorizare continuă a glucozei (CGM) este una dintre cele mai importante modalități prin care poți afla dacă tratamentul tău funcționează.

Care sunt valorile recomandate ale glicemiei? Nicole Bruno indică următoarele intervale:

Înainte de masă: între 80 și 130 mg/dl;

La două ore după masă: sub 180 mg/dl;

Înainte de culcare: între 100 și 150 mg/dl.

„Valorile-țintă ale glicemiei pot fi diferite în funcție de vârsta ta și de alte afecțiuni asociate, precum hipertensiunea arterială, obezitatea sau bolile renale”, precizează Bruno. „Medicul de familie sau medicul specialist poate stabili care sunt valorile-țintă potrivite pentru tine.”

Atunci când îți monitorizezi glicemia, este important să urmărești tendințele și evoluția valorilor în timp, adaugă specialista. Orice modificare poate indica faptul că tratamentul nu mai funcționează corespunzător.

„Dacă glicemia ta depășește 150 mg/dl timp de o săptămână sau dacă înregistrezi două valori consecutive mai mari de 300 mg/dl, trebuie să îți informezi imediat medicul pentru a stabili dacă sunt necesare modificări ale schemei de tratament”, recomandă Bruno.

2. Valorile hemoglobinei glicate se îmbunătățesc

Valoarea hemoglobinei glicate (HbA1c) este determinată printr-o analiză de sânge care măsoară proporția de hemoglobină de care s-a atașat glucoza. Această analiză se efectuează, de regulă, cel puțin o dată pe an și îi poate oferi medicului informații importante despre eficiența tratamentului tău.

„Hemoglobina glicată reflectă media valorilor glicemiei din ultimele trei luni”, explică Bruno. „Această analiză ne ajută să stabilim dacă sunt necesare modificări ale schemei de tratament.”

Valoarea hemoglobinei glicate este exprimată în procente. În mod ideal, pentru mulți adulți cu diabet, aceasta ar trebui să fie sub 7%, însă ținta se stabilește individual. Dacă valorile tale nu se îmbunătățesc, medicul poate decide să îți ajusteze tratamentul medicamentos.

3. Nu te mai confrunți cu simptome

Atunci când tratamentul pentru diabetul de tip 2 funcționează, poți observa că ai mai multă energie și că, în general, te simți mai bine.

„După ce începi tratamentul pentru diabetul de tip 2, ar trebui să observi o îmbunătățire a stării tale generale într-un timp relativ scurt”, explică Bruno. „Unele medicamente, precum cele administrate pe cale orală, pot avea nevoie de mai mult timp pentru a-și face efectul. Insulina însă acționează destul de repede. În funcție de tipul de insulină utilizat, ar trebui să observi o îmbunătățire a valorilor glicemiei în primele 24 de ore sau în decurs de câteva zile.”

Dacă tratamentul tău nu funcționează optim, este posibil să începi să observi simptome ale hiperglicemiei (nivelul crescut al zahărului din sânge), precum:

senzație de sete mai accentuată decât de obicei;

urinări mai frecvente;

oboseală;

dureri de cap;

vedere încețoșată.

„Ori de câte ori te confrunți cu astfel de simptome, îți recomand să mergi la medic pentru investigații”, subliniază specialista.

Ține cont de factorii care pot influența eficiența tratamentului pentru diabetul de tip 2

Pe parcursul vieții, pot apărea diverse situații care influențează evoluția diabetului de tip 2 și valorile glicemiei. Printre acestea se numără stresul, îmbolnăvirile, infecțiile și schimbările hormonale.

„De exemplu, dacă răcești sau faci gripă, este posibil să observi o creștere a valorilor glicemiei”, explică Bruno. „Dacă înregistrezi valori crescute ale glicemiei în mod constant, timp de câteva zile, discută cu medicul tău pentru a afla dacă există soluții temporare care să te ajute să menții glicemia cât mai aproape de valorile-țintă.”

Ce trebuie să reții

Nu ai garanția că tratamentul actual pentru diabetul de tip 2 va funcționa întotdeauna la fel de bine. De fapt, este destul de frecvent ca medicul să fie nevoit să facă anumite modificări sau ajustări ale schemei de tratament pe parcurs.

Monitorizarea zilnică a glicemiei și efectuarea analizei hemoglobinei glicate cel puțin o dată pe an vă pot oferi, atât ție, cât și medicului tău, informații importante despre modul în care organismul răspunde la medicamente sau la insulină.

Dacă tratamentul tău trebuie modificat, trebuie să înțelegi că acest lucru face parte din procesul de gestionare a bolii.

„Întâlnesc frecvent persoane care urmează de ceva timp o schemă de tratament care, pur și simplu, nu mai funcționează. Acestea se simt vinovate, crezând că fac ceva greșit”, mărturisește Bruno. „Însă, pe măsură ce înaintezi în vârstă, diabetul de tip 2 evoluează, așa că nu este neobișnuit să fie necesare modificări sau ajustări ale modului în care îl gestionezi.”

Sursa: Cleveland Clinic