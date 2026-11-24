Te trezești în fiecare dimineață cu nasul înfundat, respiri greu și ai senzația că nu poți inspira suficient aer, deși nu ai răcit și nu prezinți alte simptome specifice unei infecții respiratorii? Congestia nazală care apare imediat după trezire este o problemă mai frecventă decât ai putea crede, iar explicația nu se găsește întotdeauna într-o răceală sau într-o afecțiune sezonieră. Uneori, vinovații sunt chiar mediul în care dormi, obiectele din dormitor, poziția corpului în timpul nopții sau anumite modificări ale mucoasei nazale.

Te trezești cu nasul înfundat, deși nu ești răcit? Foto: arhiva

Deși poate părea un disconfort minor, nasul înfundat dimineața poate influența calitatea somnului, poate provoca oboseală și poate face ca începutul zilei să fie mai dificil. În plus, atunci când problema se repetă săptămâni la rând, este important să descoperi ce o provoacă, pentru a putea lua măsurile potrivite.

Alergiile la acarienii din praful de casă, aerul prea uscat, rinita nonalergică, deviația de sept sau inflamația sinusurilor se numără printre explicațiile posibile. Iată șase cauze care merită luate în considerare dacă te trezești frecvent cu nasul înfundat, fără să fii răcit.

1. Acarienii din saltea și pernă pot declanșa congestia nazală în timpul nopții

Dacă nasul începe să se înfunde imediat după ce te trezești, iar simptomele se ameliorează pe parcursul zilei, una dintre primele cauze care trebuie luate în calcul este alergia la acarienii din praful de casă.

Acarienii sunt organisme microscopice care se dezvoltă în special în mediile calde și umede, fiind întâlniți frecvent în saltele, perne, pilote, pături și covoare. Aceștia se hrănesc cu particule de piele eliminate în mod natural de oameni, iar anumite componente provenite de la acarieni pot declanșa reacții alergice la persoanele sensibile.

Expunerea este mai îndelungată în timpul somnului, tocmai pentru că petrecem mai multe ore în contact direct cu lenjeria de pat și cu salteaua. În consecință, mucoasa nazală poate deveni inflamată, iar respirația poate fi îngreunată încă din primele minute după trezire.

Printre manifestările care pot indica o alergie la acarieni se numără:

Nas înfundat dimineața, uneori fără alte simptome pe parcursul zilei.

Strănut repetat, în special după trezire.

Mâncărimi la nivelul nasului sau al ochilor.

Secreții nazale apoase și senzație de iritație.

Potrivit American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, acarienii din praful de casă reprezintă o cauză importantă a alergiilor respiratorii care apar în interiorul locuințelor.

Ce poți face: Spală regulat lenjeria de pat, preferabil la aproximativ 60°C dacă instrucțiunile materialului permit, și ia în considerare folosirea unor huse speciale antiacarieni pentru saltea și perne. Aspiră frecvent dormitorul, șterge praful cu o lavetă umedă și limitează obiectele textile care pot acumula alergeni.

2. Aerul prea uscat din dormitor irită mucoasa nazală

Un alt motiv pentru care te poți trezi cu nasul înfundat este umiditatea insuficientă din încăperea în care dormi. Problema apare mai ales în sezonul rece, când caloriferele și sistemele de încălzire funcționează mai multe ore, iar aerul din locuință devine mai uscat.

Mucoasa nazală are un rol esențial în filtrarea, încălzirea și umidificarea aerului inspirat. Atunci când umiditatea din mediul înconjurător este prea scăzută, țesuturile din interiorul nasului se pot irita și usca, ceea ce favorizează apariția disconfortului, a crustelor și a senzației de obstrucție nazală.

Astfel, chiar dacă nu ai o infecție respiratorie și nici o alergie cunoscută, te poți trezi dimineața cu nasul înfundat sau cu senzația că respiri mai greu.

Ce poți face: Verifică umiditatea din dormitor cu ajutorul unui higrometru. În general, un nivel de aproximativ 30-50% este potrivit pentru confortul interior. Dacă aerul este foarte uscat, un umidificator poate fi util, însă aparatul trebuie curățat și întreținut conform instrucțiunilor producătorului. Un dispozitiv neigienizat poate favoriza acumularea și răspândirea microorganismelor.

3. Poziția în care dormi poate accentua senzația de nas înfundat

Te-ai întrebat de ce uneori ai o nară înfundată atunci când te trezești, iar după ce te ridici din pat senzația începe să dispară? Explicația poate avea legătură cu poziția corpului în timpul somnului și cu modificările naturale ale fluxului sanguin de la nivelul mucoasei nazale.

Atunci când stai întins, lichidele și sângele se distribuie diferit în organism, iar țesuturile din interiorul nasului se pot congestiona mai ușor. Fenomenul poate deveni mai evident dacă dormi pe o parte, deoarece nara aflată în partea inferioară poate deveni temporar mai obstrucționată.

În plus, există un mecanism fiziologic perfect normal, numit ciclul nazal. Acesta presupune alternarea naturală a gradului de congestie între cele două fose nazale, astfel încât, la anumite intervale, una dintre ele permite trecerea unei cantități mai mari de aer decât cealaltă.

În mod obișnuit, acest proces nu este perceput ca o problemă. Totuși, persoanele care au rinită, alergii sau o deviație de sept pot resimți mult mai intens aceste modificări.

Ce poți face: Încearcă să dormi cu partea superioară a corpului ușor ridicată, folosind o pernă potrivită, și observă dacă respirația se îmbunătățește. Dacă obstrucția este persistentă sau apare aproape exclusiv pe aceeași parte, este indicat un consult ORL.

4. Rinita nonalergică poate provoca nas înfundat fără să ai alergii

Nu orice congestie nazală este provocată de polen, acarieni sau alți alergeni. Există și rinita nonalergică, o afecțiune în care mucoasa nazală devine sensibilă și reacționează la diverși factori din mediul înconjurător.

Printre declanșatorii frecvenți se numără schimbările bruște de temperatură, aerul rece, fumul de țigară, parfumurile intense, produsele de curățenie, poluarea și variațiile de umiditate. În anumite situații, simptomele pot apărea chiar și în lipsa unui factor declanșator evident.

Spre deosebire de rinita alergică, această afecțiune nu presupune o reacție imună la un alergen. Totuși, manifestările pot fi asemănătoare: nas înfundat, secreții nazale și strănut repetat.

Conform Mayo Clinic, rinita nonalergică poate provoca congestie nazală, secreții și strănut, fără să fie însoțită neapărat de mâncărimile caracteristice alergiilor.

Ce poți face: Încearcă să identifici factorii care îți agravează simptomele și limitează expunerea la aceștia. Evită odorizantele puternice, fumul de țigară și produsele de curățenie cu miros intens. Spray-urile nazale cu soluție salină pot contribui la hidratarea mucoasei și la îndepărtarea secrețiilor, fără să provoace dependența asociată unor decongestionante nazale.

5. Deviația de sept sau polipii nazali pot îngreuna respirația în timpul somnului

Dacă te trezești aproape în fiecare dimineață cu aceeași nară înfundată și problema nu dispare complet nici în timpul zilei, este posibil să existe o cauză anatomică.

Una dintre cele mai cunoscute modificări este deviația de sept nazal. Aceasta apare atunci când peretele care separă cele două fose nazale este deplasat spre una dintre părți, reducând spațiul prin care circulă aerul.

În funcție de severitate, deviația de sept poate provoca dificultăți de respirație, congestie nazală persistentă, sforăit și tulburări ale somnului. Uneori, simptomele devin mai evidente noaptea și dimineața, când poziția culcată accentuează senzația de obstrucție.

O problemă asemănătoare poate apărea în cazul cornetelor nazale mărite sau al polipilor nazali. Aceștia din urmă sunt formațiuni moi, necanceroase, care se dezvoltă la nivelul mucoasei nazale sau al sinusurilor și pot bloca parțial căile respiratorii.

Semnele care ar trebui să te determine să ceri o evaluare medicală sunt:

O nară rămâne înfundată aproape permanent.

Respiri frecvent pe gură în timpul somnului.

Sforăi sau ai un somn întrerupt.

Simți că nu poți inspira suficient aer pe nas.

Congestia persistă inclusiv în timpul zilei.

Ce poți face: În cazul unei obstrucții nazale persistente, este recomandat un consult ORL. Medicul poate examina interiorul nasului și poate stabili dacă există o deviație de sept, polipi nazali, cornete mărite sau alte modificări care afectează respirația.

6. Sinuzita cronică poate menține nasul înfundat chiar și în lipsa unei răceli

O altă explicație pentru congestia nazală care apare frecvent dimineața este rinosinuzita cronică, o afecțiune inflamatorie care implică mucoasa nasului și a sinusurilor paranazale.

Sinusurile sunt cavități pline cu aer, situate în interiorul oaselor feței, care comunică prin mici deschideri cu cavitatea nazală. Atunci când mucoasa se inflamează, aceste căi de drenaj se pot îngusta, iar eliminarea normală a mucusului devine mai dificilă.

Spre deosebire de o răceală obișnuită, care se ameliorează de regulă în câteva zile, rinosinuzita cronică presupune persistența simptomelor timp de cel puțin 12 săptămâni.

Printre manifestările posibile se numără:

Congestie nazală persistentă sau recurentă.

Secreții nazale abundente ori senzația că mucusul se scurge în spatele gâtului.

Diminuarea sau pierderea mirosului.

Presiune sau senzație de apăsare la nivelul feței.

Dificultăți de respirație pe nas.

Este important de reținut că sinuzita cronică nu provoacă obligatoriu febră sau dureri de cap. Unele persoane se confruntă mai ales cu nas înfundat și reducerea mirosului, fără manifestări foarte intense.

Potrivit National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, inflamația sinusurilor poate afecta drenajul mucusului și respirația nazală.

Ce poți face: Dacă ai congestie nazală care persistă mai multe săptămâni, secreții nazale și dificultăți de respirație, programează un consult ORL. În funcție de simptome și de rezultatul examinării, medicul poate recomanda tratamentul adecvat sau investigații suplimentare.

Cum poți preveni nasul înfundat dimineața? 7 măsuri simple pentru un somn mai confortabil

Indiferent dacă problema este provocată de aerul uscat, de acarieni sau de o sensibilitate a mucoasei nazale, câteva schimbări în rutina de seară pot contribui la reducerea disconfortului.

Iată ce poți încerca:

Aerisește dormitorul zilnic. Menținerea unui mediu interior curat și bine ventilat poate reduce acumularea unor factori iritanți. Schimbă și spală regulat lenjeria de pat. Dacă suspectezi o alergie la acarieni, acordă o atenție deosebită pernelor, saltelei, păturilor și huselor. Menține o umiditate potrivită în cameră. Aerul excesiv de uscat poate irita mucoasa nazală, însă nici umiditatea prea mare nu este recomandată, deoarece favorizează apariția mucegaiului și dezvoltarea acarienilor. Folosește soluție salină pentru igiena nazală. Spray-urile cu ser fiziologic pot hidrata mucoasa și pot ajuta la îndepărtarea mucusului și a particulelor iritante. Evită fumul și parfumurile puternice. Fumul de țigară, odorizantele și anumite produse de curățenie pot agrava congestia, în special în cazul rinitei nonalergice. Încearcă să dormi cu capul ușor ridicat. Această poziție poate reduce senzația de congestie la unele persoane, mai ales dacă simptomele se accentuează atunci când stau întinse. Folosește cu prudență spray-urile nazale decongestionante. Produsele care conțin substanțe precum xilometazolina pot ameliora rapid obstrucția, însă utilizarea lor prelungită poate determina congestie de rebound, adică reapariția sau agravarea nasului înfundat. Respectă prospectul și nu le folosi mai mult de 3-5 zile fără recomandarea medicului.

Important: Dacă faci irigații nazale, utilizează numai apă sterilă, distilată sau fiartă și răcită corespunzător. Nu folosi apă direct de la robinet, deoarece aceasta poate conține microorganisme care nu sunt sigure pentru introducerea în cavitatea nazală. Curăță și usucă dispozitivul de irigare după fiecare utilizare.

Când nasul înfundat dimineața poate ascunde o problemă care necesită consult medical?

Dacă te trezești ocazional cu nasul înfundat, iar simptomele dispar repede, este posibil să fie vorba despre o reacție temporară la mediul din dormitor sau la poziția în care ai dormit.

În schimb, atunci când congestia apare aproape în fiecare dimineață, persistă mai multe săptămâni sau îți afectează calitatea somnului, este recomandat să discuți cu un medic ORL sau alergolog. Identificarea corectă a cauzei este importantă, deoarece tratamentul diferă în funcție de afecțiunea care provoacă simptomele.

Nu amâna evaluarea medicală dacă observi sângerări nazale repetate, dacă ai permanent o singură nară înfundată, dacă mirosul s-a diminuat semnificativ sau dacă te confrunți cu sforăit puternic și dificultăți de respirație în timpul somnului.

De asemenea, umflarea zonei din jurul ochilor, tulburările de vedere sau o durere de cap severă, mai ales dacă apar împreună cu simptome de infecție sinusală, necesită evaluare medicală urgentă.