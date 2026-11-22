Postul nu înseamnă automat o alimentație cu mai puține calorii. Deși multe persoane renunță la carne, lactate și ouă în această perioadă, ajung să consume în exces alte produse care favorizează acumularea kilogramelor. Nutriționistul Mihaela Bilic explică ce ar trebui să includă meniul zilnic pentru a evita această problemă și ce alimente ar fi bine să fie consumate cu moderație.

Mihaela Bilic dezvăluie care sunt alimentele din cauza cărora luăm în greutate Foto: arhiva Click!

Medicul a vorbit în urmă cu ceva timp, într-o postare pe rețelele sociale, despre câteva dintre preparatele simple care pot alcătui un meniu echilibrat în această perioadă. Printre sugestiile sale se numără mâncărurile tradiționale pe bază de legume, verdețuri și ciuperci.

„Ciorbă de lobodă sau de cartofi, mâncare de urzici cu mămăligă, salată orientală, ghiveci de legume, tocăniță de cartofi sau mazăre cu mărar, pilaf cu ciuperci sau cu praz…adică tot felul de bunătăți. Secretul stă în cantitate!”.

Potrivit Mihaelei Bilic, modul de preparare și cantitatea consumată sunt importante atunci când vrem să ne menținem greutatea. Mâncărurile din legume, pregătite acasă și cu puțin ulei, pot reprezenta o alegere potrivită.

Nutriționistul a prezentat și câteva variante pentru mesele principale și gustări, într-un meniu care pune accentul pe legume proaspete, supe și preparate simple.

„Legume proaspete (gulie, morcov, ridichi, ardei gras) cu humus sau fasole bătută ca și gustare, ciorbă din legume care ține burta plină cu puține calorii, ciuperci la cuptor ca fel principal, ciocolată neagră pentru pofta de dulce, popcorn și pufuleți pentru ronțăit. Legumele proaspete sunt pline de fibre și apă, pot fi mâncate fără limită de cantitate!”, a spus Mihaela Bilic.

Care sunt alimentele care pot favoriza îngrășarea în post

Mihaela Bilic atrage atenția că renunțarea la produsele de origine animală nu garantează scăderea în greutate. Produsele de patiserie și cofetărie de post, dulciurile și gustările bogate în grăsimi pot aduce un aport caloric ridicat, chiar dacă nu conțin ingrediente de origine animală.

Pentru persoanele care vor să slăbească în această perioadă, medicul recomandă să pună accentul pe legume, verdețuri și preparate gătite simplu, evitând produsele procesate și consumul excesiv de gustări.

„Ca să slăbim în post, meniul trebuie să fie bazat pe legume, verdețuri și crudități, ciorbă de zarzavat, tocană și ghiveci- toate făcute cu un strop de ulei. Fără produse de patiserie/cofetărie de post, fără zahăr, fără gustări sănătoase cu oleaginoase, fără sucuri de fructe. Mâncat rar și puțin, asta înseamnă post!”.