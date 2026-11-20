Mihaela Bilic a povestit cum a ajuns să inventeze un sendviș neobișnuit, pe care l-a consumat timp de aproximativ șase luni. Medicul nutriționist a explicat că alegerea a venit în perioada pandemiei de Covid-19, când s-a confruntat cu gastrită și esofagită de reflux. Preparatul are la bază două ingrediente simple: cartof și brânză.

Mihaela Bilic a dezvăluit ce sendviș a mâncat zilnic timp de șase luni Foto: Click!

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic le-a prezentat urmăritorilor rețeta și a explicat cum a ajuns să o includă în alimentația zilnică, într-o perioadă în care avea dificultăți în a tolera numeroase alimente.

Nutriționistul a explicat că alegerea celor două ingrediente are legătură cu proprietățile pe care le atribuie acestora. Potrivit Mihaelei Bilic, cartoful fiert și răcit conține amidon rezistent, cu rol prebiotic, în timp ce brânza oferă fermenți lactici.

Astfel, combinația dintre cele două alimente a devenit soluția pe care a consumat-o în perioada în care s-a confruntat cu probleme digestive. La finalul mesajului, Mihaela Bilic a făcut și o recomandare în stilul său caracteristic: moderația este importantă, chiar și atunci când vine vorba despre un preparat simplu.

„Vă recomand sendvișul pe care l-am inventat”

„Facem pariu că sendviș din acesta nu ați mai mâncat? Este un sendviș cu cartof și brânză. Să vă spun povestea lui. În timpul pandemiei de Covid, mie mi s-au declanșat și gastrita, și esofagita de reflux. Asta înseamnă că tot ce mănânci arde. Nu mai poți mânca nici fructe, nici legume, nici carne, nici făinoase. Totul arde. Ei bine, eu vreo șase luni am mâncat doar cartof cu brânză și a funcționat! M-am liniștit.

Există o explicație. Cartoful fiert și răcit conține amidon rezistent. Este un ingredient cu efect prebiotic, hrănește bacteriile benefice din intestin. Iar brânza este cunoscută, are efect probiotic, este plină de fermenți lactici. Combinația asta, prebiotic cu probiotic, funcționează!

Și pentru că el, cartoful, nu are gluten, să știți că ajută și la slăbit! Așa că, dacă aveți ca mine arsuri sau probleme cu silueta, vă recomand sendvișul pe care l-am inventat. Dar, atenție! Un cartof pe zi, nu toată oala!”, a spus Mihaela Bilic.