 De ce nu trebuie să păstrăm alimentele în pungi biodegradabile. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
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De ce nu trebuie să păstrăm alimentele în pungi biodegradabile. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă

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Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unei greșeli frecvente făcute de consumatori: utilizarea pungilor biodegradabile din comerț pentru depozitare pe termen mediu sau lung a mâncării în cămară sau în frigider.

Ce se întâmplă cu alimentele din pungile biodegradabile
Ce se întâmplă cu alimentele din pungile biodegradabile Foto: instagram

Deși sunt o alternativă ecologică excelentă pentru transportul cumpărăturilor de la magazin până acasă, aceste ambalaje moderne accelerează degradarea produselor dacă sunt păstrate în ele.

De ce se strică alimentele în pungile biodegradabile

Odată introduse în frigider sau lăsate pe blatul din bucătărie, aceste pungi dezvoltă adesea un miros specific, înțepător, pe care alimentele îl împrumută rapid. În plus, permeabilitatea lor la vapori și retenția inegală a umidității creează un mediu sufocant:

„Legumele și fructele își pierd fermitatea și se înmoaie în doar câteva zile. Pâinea capătă rapid condens și mucegăiește la suprafață. Mezelurile își alterează gustul inițial.”

Regula de aur a specialistului este simplă: punga biodegradabilă servește exclusiv transportului și trebuie îndepărtată imediat ce s-a ajuns acasă.

Ghidul de depozitare corectă recomandat de nutriționist: plastic clasic, hârtie și coli cerate

Pentru a prelungi durata de viață a produselor și a evita risipa alimentară, Mihaela Bilic recomandă ambalaje specifice pentru fiecare categorie:

Fructele și legumele se păstrează în pungi clasice de plastic 

Pentru a rămâne crocante și proaspete, legumele au nevoie de un nivel controlat de umiditate, fără a fi complet lipsite de aer. Pungile clasice de plastic subțire, lăsate ușor deschise sau perforate, permit legumelor să respire lent în sertarul special al frigiderului, împiedicând deshidratarea bruscă sau înmuierea.

Pâinea și produsele de panificație se țin în pungi de hârtie

Pâinea are nevoie de o circulație optimă a aerului. Păstrată în pungi de hârtie poroasă sau într-un ștergar curat de bumbac, coaja își păstrează textura crocantă, iar miezul nu acumulează umezeală, blocând astfel formarea coloniilor de mucegai.

Mezelurile și brânzeturile se învelesc în hârtie cerată

Produsele lactate fermentate și mezelurile uscate au nevoie de un ambalaj care să nu permită uscarea excesivă, dar care să nu le sufoce precum plasticul impermeabil. Hârtia cerată sau hârtia specială de măcelărie reprezintă bariera optimă, menținând gustul intact și împiedicând apariția mirosului rânced.

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