 Mihaela Bilic, confesiuni neașteptate despre viața sentimentală: „Normal că există, dar e secret”
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Mihaela Bilic, confesiuni neașteptate despre viața sentimentală: „Normal că există, dar e secret”

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Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști din România. Zi de zi, aceasta publică pe rețelele de socializare informații despre stilul de viață, nutriție și alimentație, însă vorbește mai rar despre viața personală.

Mihaela Bilic.
Mihaela Bilic. Foto: facebook

„Să știi că eu am 40 de ani și nu am copii”

Recent, în cadrul unui interviu amplu, medicul nutriționist a făcut câteva dezvăluiri despre viața sentimentală și a recunoscut că există un bărbat în viața sa. Cu toate acestea, Mihaela Bilic a preferat să păstreze discreția și nu a dorit să ofere detalii despre identitatea acestuia.

Totodată, vedeta a vorbit despre faptul că nu are copii și despre mentalitatea potrivit căreia o femeie nu poate fi cu adevărat împlinită fără să devină mamă.

„Normal că există, dar e secret. (zâmbește) Să știi că eu am 40 de ani și nu am copii. În România încă existămentalitatea că o femeie nu este împlinită cu adevărat dacă nu are copii”, a declarat aceasta pentru Avantaje

Mihaela Bilic se consideră „mai băiețoasă”

În cadrul aceluiași interviu, medicul nutriționist a vorbit și despre personalitatea sa, dezvăluind că nu este atât de feminină pe cât ar putea părea la prima vedere. Departe de camerele de filmat, Mihaela Bilic preferă activitățile practice și mărturisește că îi place să meșterească prin casă, în loc să își petreacă timpul în fața oglinzii.

Aceasta a povestit că magazinele de bricolaj sunt printre locurile în care ajunge cel mai des și că tatăl său a fost un model important pentru ea. Crescând într-o familie și într-un anturaj dominat de băieți, nutriționista spune că a preluat multe dintre obiceiurile acestora.

„Cum să spun că este? Mai puțin feminină decât ar părea la prima vedere, adică cel mai des mă duc prin magazinele de bricolaj, nu prin mall-uri la cumpărături, lucru care poate e ușor neașteptat. Îmi place să meșteresc prin casă mai mult decât, eu știu, să-mi petrec timpul în fața oglinzii.

Da, deci mai degrabă montez oglinda. Mă uit în ea… și în toate apucăturile mele recunosc faptul că am fost mai băiețoasă și că am crescut în gașcă de băieți, inclusiv în familie. Tatăl meu a fost cel care pe care l-am luat de model, și toate apucăturile mele sunt mai mult pe planul acesta, mai puțin feminin, să zic așa. Sunt mai băiețoasă.”

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