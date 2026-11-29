Insula Iubirii rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri din România, iar efectele audienței s-au simțit și după miezul nopții, când pe post intra jurnalul de știri prezentat de Marius Pancu. Jurnalistul a vorbit recent despre acest val de simpatie din mediul online

Marius Pancu, urmărit și de fanele Insula Iubirii Foto: Instagram

Pe rețelele de socializare, numeroase telespectatoare au mărturisit că rămân în fața televizorului și după ce se termina Insula Iubirii special pentru a-l urmări pe prezentatorul Observatorului, atrase de carisma și prezența sa.

Ce spune Marius Pancu despre atenția primită după Insula Iubirii

Prezent la un eveniment monden, unde a fost și premiat, Marius Pancu a explicat cum privește reacțiile fanelor emisiunii. Jurnalistul a mărturisit că se bucură dacă publicul venit pentru divertisment alege să rămână conectat și la informațiile de actualitate, pe care le consideră esențiale.

„Mă bucură asta. Ce pot să-ți spun? E deja de notorietate remarca pe care am făcut-o odată despre Foucault, care spunea despre titlu că e un proxenet al textului. Ei bine, dacă reușim să aducem după entertainment lumea să rămână la informații de actualitate care într-adevăr schimbă, educă, dezvoltă, atunci e un pas foarte bun înainte.

E un lucru câștigat. Lumea are nevoie de știri, lumea are nevoie de educație media, lumea are nevoie să înțeleagă contextul înconjurător, pentru că poate să ia decizii mult mai bune astfel. Și atunci, dacă rămân după Insula iubirii sau după orice altceva, să rămână”, a spus el pentru Spynews.ro.

Cât contează imaginea în jurnalismul de televiziune

Întrebat despre rolul aspectului fizic în televiziune, prezentatorul a punctat că, deși industria pune adesea accent pe imagine, în zona știrilor acest detaliu nu ar trebui să fie definitoriu. Totuși, el vede partea pozitivă atâta timp cât rezultatul final este un public mai bine informat.

„Lucrăm în televiziune, o industrie a imaginii până la urmă. Nu consider că e atât de relevantă în sectorul știrilor, e chiar irelevantă din punctul meu de vedere, dar repet: dacă asta spui tu că atrage telespectatori și telespectatorii ăia rămân să înțeleagă niște lucruri, n-are de ce să mă supere”, a mai spus el.

Mai mult decât atât, Marius Pancu a subliniat că echilibrul dintre divertisment și informația serioasă poate funcționa în avantajul publicului: „E bine să combinăm, nu? Amuzamentul cu știrile serioase și cu lucrurile bune pe care le avem de învățat dintr-o astfel de situație.”

Mesajele lăsate de admiratoare pe platformele sociale

La televizor, Marius Pancu apare mereu în costum, într-o ipostază sobră, în timp ce abordează subiecte de politică și geopolitică. Pe de altă parte, pe rețelele sociale el se afișează și într-un stil mai relaxat, arătând activitățile sale de zi cu zi. Fanele sunt cu ochii pe el și îi lasă comentarii de apreciere.

„Domnule Pancu….dar suntem la televizor”/ „Bine că stăteam jos când mă uitam la acest video, Domnule Pancu”/ „Domnule Pancu, mare șugubăț mai sunteți”.

Influencerița Eveta Stick i-a lăsat și ea un comentariu în dreptul unei fotografii în care Marius Pancu apare la bustul gol. „Aduceți Aspacardin”.