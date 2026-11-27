Radu Vâlcan (49 de ani) se pregătește deja pentru sezonul 11 al emisiunii „Insula Iubirii”, castingul pentru noii concurenți fiind deschis.

1/8 Radu Vâlcan, emoții pentru sezonul 11 „Insula Iubirii”! Foto: click.ro

Prezentatorul TV ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, că are emoții și că este nerăbdător să descopere noile povești de iubire.

L-am prins pe Radu Vâlcan imediat după ce a coborât de pe scena Premiilor TVmania, zâmbitor și încântat de noul trofeu câștigat de „Insula Iubirii”. Emisiunea pe care o prezintă la Antena 1 a fost desemnată „Cel mai bun reality show matrimonial”.

Vedeta Antena 1 ne-a dezvăluit și care este secretul căsniciei sale cu Adela Popescu (40 de ani), dar și cum se pregătesc cei doi, alături de cei trei băieți ai lor, pentru sărbătorile de iarnă.

La fel de zâmbitor și optimist și când vine vorba despre viața de familie, Radu Vâlcan se declară un bărbat fericit alături de Adela Popescu. Cei doi sunt căsătoriți din 22 august 2015, au împreună trei băieți și o familie foarte frumoasă.

Click!: „Insula Iubirii”, din nou premiată! Ce emoții te încearcă acum?

Radu Vâlcan: În general mă încearcă emoțiile, dar acum emoțiile sunt îndreptate către sezonul 11. Castingul este deschis, abia aștept, sunt curios ce se va întâmpla acolo.

„Nu avem secrete!”

Apropo de „Insula Iubirii”, care este secretul căsniciei tale cu Adela Popescu?

Nu există niciun secret!

Cum adică nu există niciun secret?

Nu există secrete. Altfel, nu s-ar mai face „Insula Iubirii”. Nu avem secrete!

Sunteți foarte deschiși unul cu celălalt?

Totul este natural. Nu neapărat la vedere, dar este ceva firesc. Este foarte frumos.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au început pregătirile pentru Moș Crăciun

Ce faceți de sărbători?

Mâncăm ca porcii, ne îngrășăm (râde), după care ne revenim, pentru că ne așteaptă un an plin de muncă.

Ați început deja să pregătiți cadourile pentru Moș Crăciun?

Ușor, ușor, da! Suntem mulți, avem mult de împachetat.