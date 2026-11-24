După 25 de ani împreună, Leonard Miron spune că încă i se umplu ochii de lacrimi când știe că Miguel îl așteaptă la aeroport.

1/8 Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune Foto: click.ro

Fostul prezentator a vorbit pentru Click! despre viața lor în Anglia, despre cum se simte la trei ani de la operația de micșorare a stomacului și despre primul Crăciun după moartea tatălui lui Miguel. Cei doi obișnuiau să petreacă sărbătorile în familie, în Norfolk. Anul acesta, spun că vor lua lucrurile pas cu pas.

„Dacă ar fi să o iau de la capăt, l-aș alege din nou”

Click!: Leonard, ce ți-a rămas la fel de drag la viața cu Miguel după 25 de ani?

Leonard Miron: După 25 de ani, atunci când Miguel mă așteaptă la aeroport și știu că în câteva minute o să-l revăd, încă mi se umplu ochii de lacrimi. La fel se întâmplă și atunci când trebuie să ne despărțim pentru câteva zile. Dacă după un sfert de secol încă simți un nod în gât înainte să-l îmbrățișezi pe omul pe care îl iubești, cred că este cel mai frumos semn că ai construit ceva cu adevărat special.

Cred că secretul nostru e respectul. Pentru omul de lângă tine, pentru opiniile lui, pentru dorințele lui și pentru nevoia lui de a avea uneori propriul spațiu. Am învățat să cedăm atunci când este cazul și să nu transformăm fiecare neînțelegere într-o competiție. Iar de când am un program de lucru de luni până vineri, parcă am redescoperit bucuria unei cine acasă sau a unei seri în pijamale, pe canapea, lângă omul pe care îl iubești.

Dacă ar fi să o iau de la capăt, cu toate bucuriile, greutățile și compromisurile pe care le presupune o relație de 25 de ani, l-aș alege din nou. Fără nicio ezitare.

Cum te simți acum, la trei ani de la operația de micșorare a stomacului?

Decizia a fost, dacă vrei, 50% necesitate și 50% vanitate! (râde) În cazul meu, însă, necesitatea era una foarte serioasă. Sunt supraviețuitor al unui cancer pancreatic, iar în perioada pandemiei am trecut și printr-un preinfarct care m-a trimis la spital. În urmă cu aproximativ trei ani ajunsesem la 120 de kilograme. Astăzi oscilez între 59 și 62 de kilograme. Practic, am slăbit cât cântărește un alt om!

Mă simt foarte bine, am încredere în mine și sunt mulțumit de felul în care arăt. Medicul meu de familie este foarte mulțumit de rezultatele analizelor mele. Mănânc în continuare lucrurile care îmi plac, în cantități mult mai mici și cu mai multă atenție. Am renunțat la băuturile acidulate, inclusiv la șampanie. Îmi lipsesc și roșiile. Eram genul acela de om care lua o roșie mare, presăra puțină sare și mușca din ea cu cea mai mare plăcere. Acum aciditatea îmi creează probleme. Iau zilnic vitamine și suplimente, iar dacă mă întrebi dacă aș lua din nou aceeași decizie, răspunsul este un „da” categoric.

Cum reacționezi când vezi puse una lângă alta o fotografie de acum și una de acum 25 de ani?

Mă amuză. Într-o parte e o fotografie făcută într-un studio, cu machiaj, lumini perfecte și un fotograf care știa din ce unghi să mă surprindă. În cealaltă parte e o poză pe care mi-am făcut-o singur, pe plajă, cu telefonul și cu soarele direct în față. Și apoi apare concluzia dramatică: „Uite în ce hal a ajuns Leonard Miron!”.

Sigur că am îmbătrânit. Slavă Domnului că am îmbătrânit! Alternativa nu mi se pare deloc mai atrăgătoare. Am riduri, am altă fizionomie, am pierdut foarte multe kilograme. Dar am și experiența, liniștea și încrederea pe care nu le aveam atunci. După un cancer și o sperietură cardiacă serioasă, începi să privești lucrurile altfel. Eu unul sper să îmbătrânesc în continuare. Cât mai mult, cât mai sănătos și, dacă se poate, în cât mai multe croaziere!

Când ești în Anglia, de ce ți se face cel mai tare dor din România?

De mâncarea românească și de oamenii dragi. În Canterbury găsesc produse românești, dar dacă ați vedea cât costă un borcan de zacuscă cu ciuperci, v-ați întreba și voi dacă nu cumva ciupercile au fost culese personal de Regele Charles! (râde) Așa că gătesc. Ardeii umpluți îmi ies foarte bine, ciulamaua de pui cu ciuperci e una dintre specialitățile mele. La sarmale, când deschid cuptorul, zici că a explodat ceva înăuntru!

Când ajung în București, încerc să-mi rezerv o seară pentru un restaurant cu mâncare românească. Iar la desert vreau papanași, cu smântână și dulceață. Mi-e dor și de prietenii din București și, mai ales, de cei din Pitești, orașul meu de suflet. Miguel și cu mine încercăm să sărbătorim acolo, o dată la doi ani, câte un moment important pentru noi.

Și ce recunoști că nu-ți lipsește?

Răutatea gratuită. De când sunt mai prezent în online, am văzut cât de agresive și de vulgare pot deveni unele comentarii. Nu am avut niciodată pretenția să mă placă toată lumea. Ar fi și plictisitor! Dar mă întristează plăcerea unora de a arunca cu noroi în viața cuiva pe care nici măcar nu-l cunosc. De cele mai multe ori trec peste. Mai există și acel unu la sută când îmi sare muștarul și răspund. Sunt om, nu sunt sfânt și nici nu intenționez să candidez la canonizare!

„A fost un șoc”

Aveați planuri de sărbători. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei la București?

Chiar înainte de plecare, pe aeroportul Heathrow, Miguel a primit un telefon de la sora lui. Tatăl lor fusese internat. Câteva zile mai târziu, în timpul lansării cărții Marinei Almășan, Miguel a aflat că starea tatălui său se agravase și a decis să se întoarcă la Londra a doua zi. Eram în taxi, în drum spre aeroport, când am primit vestea că tatăl lui se stinsese.

A fost un șoc. Eram extrem de apropiat de tatăl lui Miguel. Era un om drag, care făcea parte din familia mea și din viața noastră de atâția ani. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta acum, pentru că totul este încă atât de recent. În fiecare an mergeam de Crăciun în Norfolk, unde petreceam sărbătorile cu el și cu sora lui Miguel. Cred că abia de Crăciun vom simți cu adevărat cât de mare este golul pe care l-a lăsat în urmă.

Unde crezi că veți petrece Crăciunul? Ce tradiții păstrați?

Probabil vom rămâne acasă, în Fordwich, în Kent. Avem în sat o biserică anglicană, unde preotul ne primește mereu cu multă căldură. Eu sunt ortodox, Miguel este catolic și mergem împreună la slujbe. Încep să decorez casa cu aproximativ o săptămână înainte, iar bradul îl împodobesc în Ajun. Așa am făcut dintotdeauna. Și avem un Crăciun în trei culturi, cu preparate românești, britanice și spaniole pe aceeași masă. Cred că singurul care nu se bucură de diversitatea asta este frigiderul!

Cât despre Revelion, rămâne de văzut. Uneori îl petrecem pe un vas de croazieră, alteori la Pitești, cu prietenii mei. Poate ajungem și anul acesta. Deocamdată, cel mai important este să fim alături unul de celălalt și aproape de familie. Crăciunul îl vom petrece împreună, cu dragoste, cu recunoștință și cu amintirea celor care nu mai sunt lângă noi.