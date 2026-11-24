Karina, fiica cea mare a Alinei Laufer și a cântărețului Jorge, a împlinit săptămâna trecută 18 ani. Părinții ei au serbat-o cum se cuvine și au aflat, cu acest prilej, uimiți ce cadou își dorește de fapt fiica lor la majorat.

Alina Laufer și cântărețul Jorge au dat o petrecere mare în cinstea fiicei lor, frumoasa Karina, la majoratul acesteia. Familiile ambilor ei părinți s-au reunit, iar Karina a avut parte de o aniversare de vis cu multe surprize și cadouri.



Foto: Click!

Karina vrea silicoane la 18 ani

După eveniment, Alina Laufer ne-a dezvăluit ce cadou își dorește de fapt fiica ei la 18 ani. A refuzat până și invitația soțului ei, Ilan Laufer, de a se muta singură într-un apartament.

„Karina a împlinit 18 ani. Să știi că-mi vine să cred! Uite când te uiți la copiii pe care i-ai produs cât au crescut îți dai seama cât de repede trece timpul. Simți un sentiment de mândrie, de împlinire, de realizare.

Eu am încă copii mici. Eu de aia tot fac pentru ca mă apucă nostalgia asta atât de des. Acum mi se pare ca Eden e mare. Mă uit la ea și zic: are deja 1 an și două luni, pleacă de acasă!

Karina, fiica Alinei și a lui Jorge, a împlinit 18 ani Foto: Click!

Karina nu a vrut să se mute de acasă, stă tot cu noi. Ilan i-a propus varianta asta. I-a zis că el la 18 ani s-a mutat singur. Nici nu vrea să audă! Nu scăpăm de ea.

Nu a vrut să se mute singură la apartament. Ea vrea țâțe noi, silicoane! O las, de ce nu?! Ce-și dorește fata mea aia primește! O fată mare are mami. O să vedem, dar în viitor de ce nu?! E dreptul ei, e alegerea ei de femeie. E o fată atât de cumințică și de drăguță, că nu are rost să-i interzici lucruri. E mult mai matură decât mine și mai calculată”, a declarat Alina Laufer, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Click!

Alina Laufer: „Am făcut prima intervenție estetică la 30 de ani”

Alina Laufer a mai dezvăluit și vârsta la care și-a făcut prima operație estetică.

„Eu la 30 de ani am făcut prima operație estetică, dar acum lucrurile merg, evoluează mult mai rapid. Acum fiecare își ia deciziile singur.

Eu mi-am ridicat sânii după ce am născut gemenii, am făcut acum recent un lifting pe frontal și temporal. Am făcut când eram mai tânără și un lipo transfer pe fese. S-a dus rezultatul de când am slăbit 10 kilograme. Nu sunt foarte multe. Dar, odată la 10 ani merge un refresh, un fine tunning, o revizie tehnică să te simți și tu bine când te uiți în oglindă”, a mai spus Alina Laufer, pentru Click!