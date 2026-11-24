La sfârșitul anilor 2000, celebra Kate Moss era de nedespărțit de perechea ei preferată de blugi gri închis, o piesă vestimentară care reușea să ofere un echilibru ideal: o alternativă mai blândă și mai modernă la denimul negru clasic, dar mult mai rafinată decât blugii albaștri obișnuiți.

Jennifer Aniston mizează pe un trend vestimentar al anilor 2000 Foto: Profimedia

În acest sezon, această nuanță fumurie revine spectaculos în prim-plan, devenind una dintre piesele vedetă prezentate pe marile podiumuri de toamnă-iarnă – de la Dior până la Louis Vuitton – și fiind deja adoptată de nume sonore precum Victoria Beckham, Katie Holmes și, cel mai recent, Jennifer Aniston.

Cum a purtat Jennifer Aniston blugii gri închis la o ieșire în Londra

Prezentă la Londra în această săptămână, Jennifer Aniston a mers la teatrul Soho Place pentru a-l urmări pe prietenul și colegul ei Billy Crudup jucând alături de Gillian Anderson în piesa Who’s Afraid of Virginia Woolf?, iar după spectacol a pozat în culise alături de Crudup, a cărui interpretare a descris-o drept „uluitoare”, potrivit Baazar.com.

Jennifer Aniston știe ce se poartă în această iarnă Foto: Instagram

Pentru această seară în West End, actrița a ales o ținută relaxată, dar atemporală, demonstrând încă o dată că stăpânește la perfecție arta eleganței discrete. Ea a asortat o maletă neagră reiată cu o pereche de blugi într-o nuanță intensă de gri cărbune, arătând exact de ce acest model a devenit piesa preferată a vedetelor de cinema și a iconurilor de stil pentru aparițiile de zi cu zi.

De ce merită să investești în blugi gri această iarnă și cum îi poți stiliza

Pe lângă faptul că păstrează aerul relaxat și modern al blugilor clasici bleu deschis, o pereche de jeans gri închis precum cei purtați de Jennifer Aniston oferă o versatilitate extraordinară și se potrivește cu aproape orice piesă din garderobă.

Stiliștii recomandă această nuanță ca fiind baza ideală pentru tonurile bogate ale sezonului rece, precum burgundul sau portocaliul ars (burnt orange). Totodată, denimul gri închis pune excelent în valoare tricourile albe simple din bumbac sau cămășile supradimensionate, oferind o alternativă proaspătă, sofisticată și ușor de purtat la clasicul negru pe tot parcursul iernii, atât în colecțiile marilor case de modă, cât și în magazinele accesibile.