Solista Stela Enache și actorul Eugen Cristea continuă să poarte verighetele și după moartea partenerilor de viață. Deși Biserica Ortodoxă nu impune o regulă strictă, după deces, tradiția populară spune că verigheta fie rămâne pe mâna stângă, în semn de iubire veșnică, fie se mută pe inelarul mâinii drepte, pentru a marca văduvia. Declarațiile lui Eugen Cristea, exclusiv pentru Click!, sunt emoționante.

1/7 Stela Enache și Eugen Cristea poartă verighetele și după decesul celor dragi Foto: Foto: Click!

Eugen Cristea: „Așa am hotărât, îmi dă energie!”

Actorul Eugen Cristea e ferm convins că are o legătură paranormală, de dincolo de lumi, cu soția lui, Cristina Deleanu, simțindu-i adesea prezența în casa în care au locuit împreună aproape 40 de ani. Nici la verighetă nu vrea să renunțe:

„Așa am hotărât, să port pentru totdeauna verigheta, simbolul dragostei noastre, al căsniciei. Simt că îmi poartă noroc pe scenă și oriunde sunt, că îmi dă energie și putere. Eu și Cristina am fost împreună 40 de ani, ne-am iubit, ne-am respectat. Iar verigheta ei am păstrat-o, este la loc de cinste pusă. Noi ne-am căsătorit dintr-o mare dragoste, iar moartea ei a fost ca un șoc”, spune actorul, exclusiv pentru Click!

„O visez aproape în fiecare seară”

Exclusiv pentru Click!, artistul Eugen Cristea a dorit să mai menționeze că își visează aproape în fiecare seară soția, care a părăsit această lume pe 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani:

„Cristina a murit, nu mai este fizic, pe acest pământ, dar simt că, de undeva, de deasupra, mă veghează. O visez aproape în fiecare seară. Cred că, acolo, unde e, are sufletul liniștit. Într-o noapte am visat că eram împreună, într-o vacanță, în Istanbul, unde, de altfel, fusesem în urmă cu câțiva ani, și în realitate”.

Stela Enache: „Verigheta era pregătită pentru altă persoană, dar cu destinul şi cu Dumnezeu nu te poţi juca”

Și acum, la 17 ani de la decesul compozitorului Florin Bogardo, solista Stela Enache continuă să poarte simbolul iubirii, verigheta dăruită cândva de regretatul ei soț, deși fusese pregătită pentru altcineva:

„Nu m-a cerut de soţie, mi-a scris. Verigheta era pregătită pentru altă persoană, dar cu destinul şi cu Dumnezeu nu te poţi juca. El a venit la Mamaia, eu eram la festival, debutam atunci în 1971, el era la secţia Compoziţie, eu eram la Interpretare. Ne-am cunoscut datorită maestrului George Grigoriu şi a fost dragoste la prima vedere din partea lui.

Eu îl iubeam de multă vreme. Îmi plăcea de el, eram îndrăgostită de el şi de muzica lui. Colegele mele ştiau. În momentul în care m-am întors la facultate, venind din vacanţă, ca doamna Bogardo, nimeni nu a vrut să creadă. Norocul meu a fost că am avut o colegă de cameră care a fost martoră la această întâlnire şi iubire”, povestea Stela Enache, într-un interviu pentru Antena Stars.

Pe ce mână se poartă verigheta, la cununie și după decesul partenerului de viață?

În tradiția creștină ortodoxă, verigheta se pune la cununie pe inelarul mâinii stângi, considerat mai aproape de inimă.

După decesul soțului sau al soției, mutarea verighetei pe inelarul mâinii drepte este un obicei răspândit în mai multe țări europene, chiar și în România, pentru a marca simbolic trecerea partenerului în lumea celor drepți și schimbarea statutului civil (văduvia), păstrând în același timp legătura sufletească.

Sunt și persoane care o păstrează într-o cutiuță. Preoții menționează însă că aceste decizii țin numai de obiceiul locului și de alegerea personală.