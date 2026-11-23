Vestea privind starea de sănătate a Elenei Cârstea i-a emoționat pe mulți dintre cei care o urmăresc și o admiră. Cântăreața a trecut recent prin momente extrem de dificile, iar mesajul transmisă de aceasta prin intermediul Marei Bănică a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Mesajul transmis de Mara Bănică Foto: Facebook

Ce mesaj a transmis Mara Bănică

Potrivit mărturisirilor făcute de Mara Bănică, apelul video primit de la Elena a fost unul neașteptat și încărcat de emoție, mai ales având în vedere situația gravă prin care aceasta a trecut.

„Mi-a tremurat mâna pe telefon dimineața când am văzut apel video de la ea”, a scris jurnalista, lăsând să se înțeleagă cât de puternic a fost impactul veștii.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Mara Bănică a dezvăluit că artista a fost foarte aproape de moarte și este conștientă de gravitatea momentelor prin care a trecut. Aceasta a petrecut două zile la secția de terapie intensivă, unde medicii au monitorizat-o permanent.

„A trecut pe lângă moarte și știe asta. A stat la terapie intensivă 48 de ore. Simte dragostea tuturor și vrea să vă roage ceva pe toți cei care puteți face asta. Nu-i un lucru mare, nu presupune un efort imens, ci doar un pic de bunătate, îndreptată către Spitalul de Urgență Floreasca din București. PS: Finalul e tipic Elena, semn că e de bine!”.

Deși experiența a fost una dificilă, Elena se află acum într-o stare care le dă motive de optimism celor apropiați și admiratorilor săi. Mai mult decât atât, artista a simțit susținerea venită din partea publicului și a dorit să le transmită personal un mesaj celor care s-au gândit la ea în această perioadă.

Mesajul transmis de Elena Cârstea după problemele de sănătate

În videoclipul publicat de Mara Bănică, Elena Cârstea le-a transmis un mesaj emoționant celor care i-au fost alături în ultimele zile, mulțumindu-le pentru susținerea și grija pe care i le-au arătat în perioada dificilă prin care trece.

Artista a vorbit și despre experiența sa din Spitalul de Urgență Floreasca, pe care a descris-o în termeni elogioși, mulțumind personalului medical pentru îngrijirea primită.

„Vreau să vă urez sărbători fericite, în primul rând, și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, dragostea și grija pe care mi le-ați arătat. Spitalul Floreasca a fost și este excepțional. Mi s-a purtat o grijă extraordinară”, a transmis artista.

Deși a precizat că recuperarea va mai dura o perioadă, Elena Cârstea a spus că starea sa este mai bună și a lansat un apel către cei care doresc să facă un gest de solidaritate înainte de sărbători.

În mesajul adresat fanilor, cântăreața i-a îndemnat pe cei care au posibilitatea să ofere un mic ajutor personalului medical și pacienților internați la Spitalul de Urgență Floreasca din București.

Artista consideră că un astfel de gest poate aduce un strop de bucurie celor care vor petrece sărbătorile departe de familii. Vedeta a mărturisit că își dorește să contribuie și ea la această inițiativă și caută deja soluții pentru a dona zeci de cozonaci.

„O să vă rog să facem o campanie pentru spital. Un cozonac pentru Spitalul de Urgență. Jucării, dacă puteți dona. Veniți la poarta spitalului și lăsați un cozonac pentru personal și pentru bolnavi, pentru că este greu. Știm cu toții că este greu”, a spus Elena Cârstea.

În încheiere, Elena Cârstea le-a transmis fanilor să aibă grijă de sănătatea lor și le-a mulțumit încă o dată pentru mesajele de încurajare primite în această perioadă.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor. Vă iubesc de numai foc și mă bucur tare mult că măcar mi s-a întâmplat aici, acasă. Aveți grijă de voi. Nu uitați: un cozonac pentru Spitalul de Urgență!”, a spus artista.