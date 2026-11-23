Un mesaj primit pe e-mail i-a creat Soniei Simionov impresia că norocul i-a surâs din plin. Jurnalista a fost anunțată că biletele cu care participase la extragerea Loto din 22 noiembrie 2026 sunt câștigătoare. Formularea folosită în notificare i-a dat motive să creadă că ar putea fi vorba despre un premiu consistent, care să o transforme într-o milionară peste noapte.

Sonia Simionov Foto: Arhivă

Entuziasmul nu a durat însă foarte mult. După ce a aflat valoarea câștigului, Sonia Simionov a realizat că premiul era mult mai modest decât și-ar fi imaginat la prima vedere. Jurnalista a povestit întreaga întâmplare pe rețelele de socializare, unde a comentat situația cu ironie și nu și-a ascuns dezamăgirea.

Mesajul de la Loto care i-a dat speranțe Soniei Simionov

Totul a început cu o notificare trimisă de Loterie, în care jurnalista era informată că a obținut un câștig la extragerea organizată pe 22 noiembrie 2026. Primele cuvinte ale e-mailului au fost suficiente pentru a-i atrage atenția și pentru a-i stârni imaginația.

„Felicitări, biletele tale sunt câștigătoare pentru extragerea din 22.11.2026”, era mesajul pe care l-a primit Sonia Simionov.

O asemenea veste putea să îi facă pe mulți jucători să se gândească imediat la un premiu important. Nici jurnalista nu a făcut excepție. Pentru câteva clipe, a avut impresia că ar putea fi câștigătoarea unei sume care să îi schimbe complet situația financiară.

Verificarea rezultatului a adus însă lucrurile cu picioarele pe pământ. Deși biletele fuseseră declarate câștigătoare, premiul nu era nici pe departe cel pe care și-l imaginase. În locul unei averi, Sonia Simionov urma să primească doar 50 de lei.

Reacția jurnalistei după ce a aflat cât a câștigat

După ce a descoperit valoarea reală a premiului, Sonia Simionov a decis să împărtășească experiența cu cei care o urmăresc în mediul online. A ales să trateze întâmplarea cu umor, dar a ținut să atragă atenția și asupra modului în care fusese redactată notificarea primită de la Loterie.

Jurnalista a explicat că mesajul i-a creat așteptări prea mari, mai ales prin formularea de început, care putea fi interpretată drept anunțul unui câștig important.

„Iar am zis că sunt milionară peste noapte. Nu sunt. 😡 Asta cu «felicitări, biletele tale câștigătoare...» induce în eroare 🙄 Eu am, așa, noroc, doar că nu mult. Da”, a scris Sonia Simionov pe rețelele sociale.