Sărbătorile au venit mai devreme pentru Sonia Trifan! Creatoarea de modă trăiește în prezent o fierbinte poveste de dragoste, iar iubitul din Franța o răsfață cu cadouri scumpe. Designerița a primit o mașină de lux de la potentul afacerist, pe care a mers să o ridice chiar de la Galați.

Sonia Trifan trăiește de ceva timp o pasională poveste de dragoste cu un om de afaceri român stabilit în Franța.

Deși relația lor este mai veche, paparazzi Click! i-au suprins, în premieră, pe cei doi luna trecută la o terasă din zona Floreasca, unde au ieșit însoțiți de Jasmine, prietena Soniei, la masă.

Foto: Click!

Sonia Trifan, mașină nouă de la iubit

Creatoarea de modă face mai nou naveta București-Paris, căci merge des la iubitul ei. Omul de afaceri este din cale afară de generos, iar în urmă cu două zile acesta i-a oferit designeriței cadoul de sărbători un avans: un SUV nou-nouț, ultimul model pe care blonda l-a ridicat de la un show-room din Galați, imediat după lansare.

Click! a însoțit-o pe blondă la show-room unde aceasta a primit cheile și noul bolid de fițe cu care va face furori pe străzi. Cu acest prilej, am aflat că iubitul misterios al Soniei Trifan este nimeni altul decât prima ei dragoste!

„El a fost prima mea dragoste din trecut așa ca era normal să știe care e prima mea dragoste în materie de mașini. Atunci când noi ne-am cunoscut, eu aveam chiar o astfel de mașină. Aveam 21 de ani la acel moment. Așa ca era firesc acum să mă suprindă cu un astfel de cadou mai ales că-mi doream de mult o mașină nouă.

Sonia Trifan și noul iubit Foto: Click!

Sinceră să fiu, fără să fiu ipocrită acum, eu cam de 2-3 ani tot încerc să-mi schimb mașina, dar nu găsisem încă una pe placul meu. Am un SUV și îmi tot eram tot un astfel de model, pentru ca este o masina extrem de sigura și cum am mai spus și prima mea dragoste în privința mașinilor.

Iubitului meu nu-i place deloc să apară și preferam să stăm un pic deoparte de lumea asta tumultoasă de la noi din show-biz. El mi-a făcut această surpriză ca la lansarea acestei mașini acest model să vină cu mine acasă. Abia aștept să mă urc la volan să vedem ce poate mașina asta”, a declarat Sonia Trifan, în exclusivitate pentru Click!

Sonia Trifan, Lily Apostol și Dezbrăcatu, la Galați Foto: Click!

Blonda a avut permisul suspendat o dată din cauza vitezei

Odată ce s-a urcat la volanul noului bolid de fițe, Sonia ne-a mărturisit că a avut o singură dată permisul suspendat, fiind acum însă o șoferiță foarte prudentă.

„Niciodată nu am luat amenzi. Am avut însă o sigură dată permisul suspendat din cauza vitezei și de atunci m-am liniștit. De câțiva ani, sunt foarte relaxată volan”, a mai dezvăluit Sonia Trifan, pentru Click!

Imediat după lansarea de la Galați, unde s-a întâlnit cu prieteni dragi precum Lily Apostol sau Codruț Kegheș( alias Dezbracatu), Sonia Trifan a plecat fericită la București cu noul său SUV.