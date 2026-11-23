După ani întregi în care rapul l-a consacrat în industria muzicală, CRBL se pregătește să își surprindă fanii cu o schimbare importantă de stil. Artistul lasă în urmă, cel puțin pe noul album, genul muzical care l-a făcut cunoscut și explorează o direcție diferită, în care pune accent pe voce, compoziție și mesaje personale. Acesta a oferit detalii despre proiectul la care lucrează intens.

CRBL renunță la rap Foto: Instagram

CRBL pregătește un album diferit și renunță la rap

Artistul a mărturisit că a petrecut o perioadă departe de lumina reflectoarelor pentru a se concentra asupra muzicii. Acum, pregătește lansarea unui album cu zece piese, fiecare având o poveste și un mesaj aparte. CRBL spune că urmează o etapă importantă în cariera sa și că va continua să petreacă mult timp în studio pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

„Lucrez, lucrez mult la muzică și se lansează, în sfârșit, o poveste frumoasă, un album care va șoca, sper eu, în mod plăcut. Și de-asta am stat ascuns, pentru că am avut treabă și încă mai am. Abia începe povestea. Adică o să mai stau, o să mai stau, pentru că este nevoie de mine în studio, la partea de creație, la campanii, la tot. Sunt pe treabă”, a spus CRBL pentru Spynews.ro.

Artistul și-a compus singur piesele de pe album

Mai mult, cântărețul a dezvăluit că noul proiect va aduce o schimbare majoră: de această dată, nu va mai aborda rapul, ci va miza pe piese cântate, cu mesaje diferite. Una dintre acestea este „Necondiționat”, o melodie despre legătura specială dintre părinți și copii, mai exact dintre un tată și fiica sa.

„Pentru că o să descoperiți un CRBL care, pe albumul ăsta, în special, nu mai face rap, ci cântă. Muzica este foarte... Sunt zece piese pe album, iar toate au mesaje diferite. Mâine se lansează piesa «Necondiționat», care este despre relația dintre tată și fiică sau dintre părinte și copil.”

CRBL: „De data aceasta, mi-am compus singur muzica”

CRBL a explicat și că, pentru acest album, a ales să se implice personal în procesul creativ, ocupându-se atât de muzică, cât și de versuri. Artistul spune că, în trecut, a interpretat melodii venite din partea mai multor compozitori și a fost nevoit să se adapteze stilului fiecărei piese. De această dată, însă, și-a dorit ca noul proiect să îi reflecte mai bine personalitatea și experiențele.

„Întotdeauna mi-am dorit să poți asculta CRBL pe repeat. Până astăzi nu poți, pentru că CRBL a cântat muzică propusă de mai mulți compozitori și a trebuit să fiu un cameleon care se adaptează în funcție de cerințele piesei.

De data aceasta, mi-am compus singur muzica și mi-am scris singur versurile. Evident, lucrez cu prietenii, Smiley este și el pe acolo și, evident, am rămas în aceeași familie. Dar asta a cerut antrenament. A trebuit să mă concentrez: pentru cine, când și cui mă adresez și cum pot să scriu simplu, pornind de la gândurile oamenilor și trecând, evident, prin experiența mea.”