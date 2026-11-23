Adela Popescu a revenit în lumea serialelor după o pauză de peste un deceniu, iar decizia nu a fost una pe care o anticipase. Deși mărturisește că, multă vreme, nu și-a mai dorit să lucreze în acest domeniu, două proiecte au convins-o să se întoarcă pe platourile de filmare. Într-un interviu pentru Viva.ro, actrița a dezvăluit ce a determinat-o să accepte provocarea, cum a trăit revenirea în fața camerelor și, mai ales, cum reușește să îmbine programul profesional cu viața de familie alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți ai lor.

Adela Popescu, motivul pentru care s-a întors la seriale după mai bine de 10 ani. Foto: Instagram

Ajunsă recent la vârsta de 40 de ani, Adela Popescu traversează o perioadă intensă, în care proiectele profesionale se împletesc cu responsabilitățile de acasă. După ce, în urmă cu mai bine de zece ani, era una dintre actrițele îndrăgite ale serialelor românești, vedeta a revenit în această zonă cu două producții diferite, „TRAFIC” și „Fără urmă”.

Întoarcerea nu a fost lipsită de emoții, însă experiența i-a reamintit cât de mult îi lipsea atmosfera de pe platourile de filmare. În paralel, Adela și soțul ei, Radu Vâlcan, au fost nevoiți să-și reorganizeze programul pentru a face față perioadelor aglomerate. Actrița recunoaște că nu toate zilele sunt perfecte, dar spune că secretul este să funcționeze împreună, ca o echipă.

De ce a revenit Adela Popescu în seriale după o pauză de peste 10 ani

Revenirea Adelei Popescu în seriale a fost o surpriză inclusiv pentru cei care îi urmăresc cariera. Actrița recunoaște că, pentru multă vreme, a exclus posibilitatea de a se întoarce la acest gen de producții. O propunere venită din partea Domnicăi Cîrciumaru a făcut-o însă să privească lucrurile diferit și să accepte o provocare profesională nouă.

Un rol important în decizia sa l-a avut dorința de a lucra cu Anghel Damian și echipa acestuia, ale căror proiecte îi stârniseră interesul. Astfel, „TRAFIC” a devenit producția care a readus-o în lumea serialelor și i-a demonstrat că pasiunea pentru actorie nu dispăruse.

„E foarte amuzant, pentru că eu am spus multă vreme că nu mai vreau să aud de seriale. (râde) Eram convinsă că etapa asta s-a încheiat pentru mine și că, dacă mă voi întoarce vreodată pe un platou, va trebui să fie într-un context care să mă provoace cu adevărat”, a povestit Adela Popescu pentru Viva.ro.

Actrița a mărturisit că propunerea pentru „TRAFIC” a făcut-o să-și reconsidere poziția, mai ales că își dorea să descopere modul de lucru al echipei coordonate de Anghel Damian.

„Propunerea pentru TRAFIC a venit de la Domnica Cîrciumaru și, deși primul meu impuls a fost să-i amintesc toate motivele pentru care spuneam că nu mai vreau seriale, am fost foarte curioasă. Îmi doream de ceva timp să văd cum lucrează Anghel Damian și echipa lui, îmi plăcea foarte mult energia proiectelor pe care le făceau și am simțit că merită să ies puțin din zona mea de confort. Și bine am făcut, pentru că, odată ajunsă acolo, mi-am dat seama cât de mult îmi lipsise, de fapt, platoul de filmare”, a explicat vedeta.

Dincolo de rolurile interpretate, Adela spune că îi lipsise în special energia colectivă specifică unei producții de televiziune: repetițiile, pregătirea scenelor și colaborarea dintre actori și echipa de filmare.

„Cred că cel mai mult îmi lipsea sentimentul acela de echipă. Să construiești o scenă împreună, să repeți, să cauți, să existe toată energia aceea înainte de «Acțiune!». Este un tip de adrenalină foarte special și am realizat abia când m-am întors cât de dor îmi fusese”, a declarat aceasta.

Cum au fost primele filmări după atâția ani. Adela Popescu a avut emoții la revenire

După o pauză atât de lungă, întoarcerea în fața camerelor a venit firesc cu câteva emoții. Actrița s-a întrebat dacă își va mai regăsi reflexele și dacă se va simți la fel de confortabil pe platoul de filmare. Temerile au dispărut însă rapid, iar experiența primului proiect a făcut-o să accepte mult mai ușor o nouă colaborare.

După „TRAFIC”, a urmat propunerea pentru „Fără urmă”, venită tot din partea lui Anghel Damian. De această dată, Adela nu a mai avut nevoie de prea multe argumente pentru a spune da.

„Prima zi de filmare a avut și emoție, evident. După atâția ani te întrebi inevitabil dacă mai știi, dacă mai ai reflexele, dacă te mai simți acasă în locul acela. Dar senzația asta a dispărut foarte repede”, a mărturisit actrița.

Revenirea în acest domeniu a ajutat-o să redescopere o parte importantă din identitatea sa profesională, iar cel de-al doilea proiect a venit într-un moment în care era deja pregătită pentru noi provocări.

„Iar apoi, după ce am dat din nou de gust cu TRAFIC, lucrurile au venit aproape firesc. Anghel mi-a propus direct Fără urmă și, de data asta, n-a mai fost nevoie de foarte multă muncă de convingere. (râde) Cred că primul proiect mi-a reamintit cât de mult iubesc meseria asta, iar al doilea a venit într-un moment în care eram deja pregătită să mă las din nou surprinsă de ea”, a mai spus Adela Popescu.

Cum își împart Adela Popescu și Radu Vâlcan responsabilitățile pentru cei trei copii

Revenirea la un program solicitant de filmări a însemnat și o reorganizare a vieții de familie. Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei băieți, iar perioadele în care unul dintre ei are mai mult de lucru presupun o implicare suplimentară din partea celuilalt.

Cei doi soți au învățat să se adapteze în funcție de programul fiecăruia, fără să încerce să împartă responsabilitățile într-un mod rigid. Atunci când actrița este ocupată cu filmările, Radu preia mai multe dintre sarcinile de acasă, iar în perioadele în care situația este inversă, Adela este cea care compensează.

„Ne ajutăm foarte mult unul pe celălalt și încercăm să compensăm în funcție de perioade. Sunt momente în care eu sunt foarte prinsă cu filmările, iar atunci Radu preia mai mult din ce înseamnă viața de acasă și încearcă, pe cât poate, să-și organizeze și munca astfel încât să fie mai prezent. Alteori se întâmplă invers”, a dezvăluit vedeta.

Pentru cei doi, organizarea vieții de familie nu presupune un program perfect, ci mai degrabă capacitatea de a comunica și de a interveni atunci când celălalt are nevoie de sprijin. Adela spune că au înțeles că echilibrul nu înseamnă o împărțire matematică a sarcinilor, ci disponibilitatea de a se susține reciproc.

„Cred că după atâția ani am înțeles că nu există un echilibru perfect, în care totul e împărțit matematic. Mai degrabă ne uităm la ce are nevoie familia în perioada respectivă și ne adaptăm. Amândoi avem perioade foarte aglomerate, așa că e nevoie de multă comunicare și de disponibilitatea de a spune: «Acum ai tu nevoie să fii acolo, mă ocup eu de restul»”, a explicat actrița.

Adela Popescu recunoaște că nu toate zilele sunt perfecte: „Nu ne iese mereu impecabil!”

Chiar dacă au găsit o formulă prin care să gestioneze programul profesional și responsabilitățile de părinți, Adela Popescu și Radu Vâlcan nu reușesc întotdeauna să țină totul sub control. Există și zile aglomerate, momente în care timpul pare insuficient și situații în care planurile trebuie schimbate din mers.

Actrița spune însă că cel mai important este faptul că nu se confruntă singuri cu toate aceste provocări. Sprijinul reciproc și sentimentul că formează o echipă îi ajută să treacă mai ușor peste perioadele dificile.

„Și, evident, nu ne iese mereu impecabil. Sunt și zile haotice, sunt și momente în care simțim că nu ne ajunge timpul, dar important e că funcționăm ca o echipă și nu simțim că fiecare duce separat tot greul”, a mărturisit Adela Popescu.

Pentru actriță, această perioadă înseamnă atât o revenire importantă în carieră, cât și o continuă adaptare la ritmul familiei. Între filmări, proiecte și cei trei băieți, Adela și Radu încearcă să găsească timp pentru toate, chiar dacă, după cum recunoaște chiar ea, nu fiecare zi se desfășoară conform planului.