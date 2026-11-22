Gwen Stefani (57 de ani) a impresionat la evenimentul organizat de Rock & Roll Hall of Fame, unde a purtat o ținută îndrăzneață, semnată de designerul Christian Siriano. Artista a ales o rochie neagră, complet transparentă, cu mâneci lungi și guler înalt, peste care a purtat mai multe lanțuri metalice aurii și argintii, dispuse pe piept, talie și șolduri. Sub materialul diafan, cântăreața a purtat un body negru și dresuri din plasă.

Gwen Stefani a purtat o ținută transparentă la gala Rock & Roll Hall of Fame Foto: Profimedia

Look-ul a fost completat de pantofi negri cu vârf ascuțit, creație Christian Louboutin. Gwen, care deține o avere de 160 de milioane de dolari, și-a prins părul blond platinat într-o coadă, cu șuvițe negre contrastante, și a optat pentru un machiaj dramatic, cu gene accentuate și buze lucioase. Chiar dacă se apropie de 60 de ani, Gwen nu a renunțat la stilul extravagant care a consacrat-o.

Cum se menține Gwen Stefani în formă

Gwen Stefani își menține forma fizică printr-o alimentație vegetariană și antrenamente regulate. Artista a renunțat la carne la vârsta de 12 ani și a urmat, de-a lungul timpului, și perioade în care a adoptat o dietă vegană.

Meniul ei include legume, fructe, migdale, caju și lapte de soia. Preferă alimentele proaspete și organice și încearcă să evite produsele foarte procesate. În ceea ce privește sportul, Gwen a povestit că se simte mai bine atunci când respectă o rutină de antrenament.

Merge la zilnic la sală, unde face genuflexiuni, fandări și exerciții cu greutăți ușoare. De asemenea, joacă tenis alături de soțul ei, Blake Shelton (50 de ani), practică yoga și Pilates, dar preferă antrenamentele clasice.

Boxul se numără și el printre activitățile pe care le practică Gwen. Cântăreața a explicat că mișcarea o ajută nu doar să se mențină în formă, ci și să se simtă bine psihic.