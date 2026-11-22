Vești frumoase în familia celebrului regizor Quentin Tarantino! Cineastul și soția sa, Daniella Pick, au întâmpinat un nou membru în familie. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară, iar anunțul nașterii băiețelului a fost făcut public prin intermediul unui reprezentant al regizorului.

Quentin Tarantino și soția sa Daniella au devenit părinți pentru a treia oară Foto: arhiva Click!

Quentin Tarantino și soția sa, Daniella Pick Tarantino, au motive de bucurie. Celebrul regizor, în vârstă de 63 de ani, și partenera lui au devenit părinți pentru a treia oară, după venirea pe lume a unui băiețel. Vestea a fost confirmată de un reprezentant al cineastului pentru publicația People.

Cuplul mai are doi copii: Leo, în vârstă de șase ani, și Adriana, care a împlinit patru ani. Astfel, familia celor doi s-a mărit din nou, odată cu nașterea celui de-al treilea copil.

Cum a început povestea de dragoste dintre Quentin Tarantino și Daniella Pick

Regizorul și Daniella, cântăreață și model, s-au cunoscut în Israel, în 2009, în perioada în care Tarantino se afla acolo pentru promovarea unuia dintre proiectele sale. Cei doi au început o relație, însă drumurile lor s-au despărțit după câțiva ani.

Au ajuns din nou împreună în jurul anului 2016, iar în vara lui 2017 s-au logodit. Un an mai târziu, în noiembrie 2018, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate la locuința lor din Los Angeles.

Primul copil al cuplului, Leo, s-a născut în februarie 2020. În iulie 2022, familia s-a mărit cu încă un membru, odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Adriana.

Quentin Tarantino, regizorul unor filme celebre

De-a lungul carierei sale, Quentin Tarantino a semnat unele dintre cele mai cunoscute producții cinematografice, printre care „Reservoir Dogs” (1992), „Pulp Fiction” (1994), „Jackie Brown” (1997), „Kill Bill: Vol. 1” (2003), „Kill Bill: Vol. 2” (2004), „Death Proof” (2007), „Inglourious Basterds” (2009), „Django Unchained” (2012), „The Hateful Eight” (2015) și „Once Upon a Time in Hollywood” (2019).

La rândul său, Daniella Pick are o legătură puternică cu muzica. Aceasta a moștenit pasiunea de la tatăl ei, Svika Pick, un cunoscut artist pop israelian, supranumit „Maestrul”. Alături de sora sa, Sharona, Daniella a cântat în duetul Pick Sisters, înainte de a-și continua drumul muzical pe cont propriu.