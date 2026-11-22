Quentin Tarantino a devenit tată pentru a treia oară. Soția regizorului a născut un băiețel
Vești frumoase în familia celebrului regizor Quentin Tarantino! Cineastul și soția sa, Daniella Pick, au întâmpinat un nou membru în familie. Cei doi au devenit părinți pentru a treia oară, iar anunțul nașterii băiețelului a fost făcut public prin intermediul unui reprezentant al regizorului.
Quentin Tarantino și soția sa, Daniella Pick Tarantino, au motive de bucurie. Celebrul regizor, în vârstă de 63 de ani, și partenera lui au devenit părinți pentru a treia oară, după venirea pe lume a unui băiețel. Vestea a fost confirmată de un reprezentant al cineastului pentru publicația People.
Cuplul mai are doi copii: Leo, în vârstă de șase ani, și Adriana, care a împlinit patru ani. Astfel, familia celor doi s-a mărit din nou, odată cu nașterea celui de-al treilea copil.
Cum a început povestea de dragoste dintre Quentin Tarantino și Daniella Pick
Regizorul și Daniella, cântăreață și model, s-au cunoscut în Israel, în 2009, în perioada în care Tarantino se afla acolo pentru promovarea unuia dintre proiectele sale. Cei doi au început o relație, însă drumurile lor s-au despărțit după câțiva ani.
Au ajuns din nou împreună în jurul anului 2016, iar în vara lui 2017 s-au logodit. Un an mai târziu, în noiembrie 2018, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate la locuința lor din Los Angeles.
Primul copil al cuplului, Leo, s-a născut în februarie 2020. În iulie 2022, familia s-a mărit cu încă un membru, odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Adriana.
Quentin Tarantino, regizorul unor filme celebre
De-a lungul carierei sale, Quentin Tarantino a semnat unele dintre cele mai cunoscute producții cinematografice, printre care „Reservoir Dogs” (1992), „Pulp Fiction” (1994), „Jackie Brown” (1997), „Kill Bill: Vol. 1” (2003), „Kill Bill: Vol. 2” (2004), „Death Proof” (2007), „Inglourious Basterds” (2009), „Django Unchained” (2012), „The Hateful Eight” (2015) și „Once Upon a Time in Hollywood” (2019).
La rândul său, Daniella Pick are o legătură puternică cu muzica. Aceasta a moștenit pasiunea de la tatăl ei, Svika Pick, un cunoscut artist pop israelian, supranumit „Maestrul”. Alături de sora sa, Sharona, Daniella a cântat în duetul Pick Sisters, înainte de a-și continua drumul muzical pe cont propriu.