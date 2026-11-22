Un moment cu totul special a avut loc în familia lui Sile Cămătaru! Sara Balint a fost protagonista unei surprize romantice chiar în ziua în care și-a sărbătorit aniversarea. Iubitul ei a ales să transforme petrecerea într-o amintire de neuitat, cerând-o în căsătorie în fața celor dragi.

Sara Balint a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei Foto: Instagram

Ziua de naștere a Sarei Balint s-a transformat într-un momnet pe care îl va ține minte toată viața. Fiica lui Sile Cămătaru a primit o surpriză neașteptată din partea partenerului său, Cezar Petcu, care a ales să o ceară în căsătorie chiar în timpul petrecerii aniversare.

Cererea în căsătorie a avut loc în fața lui Sile Cămătaru

Totul s-a petrecut în momentul în care invitații se pregăteau să sărbătorească alături de Sara tăierea tortului. După ce a suflat în lumânări, tânăra a avut parte de o surpriză: iubitul ei s-a așezat în genunchi și i-a oferit inelul de logodnă.

Cererea a fost cu atât mai specială cu cât la eveniment se afla și familia, inclusiv tatăl său, Sile Cămătaru. Emoționată de gestul partenerului, Sara a acceptat propunerea, iar cei prezenți au felicitat viitorul cuplu. Ea a publicat un videoclip cu momentul pe reșelele de socializare.

Cezar Petcu este cunoscut și în urma unui episod violent petrecut în 2020, când a fost implicat într-un conflict cu Bebino, lider al Clanului Sportivilor, potrivit informațiilor apărute în presă.

Ce a primit Sara Balint după ce a intrat la Facultatea de Drept

Logodna vine după un alt moment important din viața tinerei. În urmă cu câteva luni, Sara Balint a absolvit Facultatea de Drept, reușită care le-a adus multă bucurie părinților săi.

Tânăra a povestit anterior și că, după ce a fost admisă la facultate, a primit de la părinți bani pentru o intervenție de implant mamar. Din păcate, rezultatul operației nu a fost cel dorit, iar Sara a explicat în mediul online că implanturile au început să coboare în perioada recuperării, din cauza unei probleme legate de poziționarea acestora.