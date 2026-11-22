Paolo Bulgari, care a condus faimoasa casă de bijuterii de lux Bulgari vreme de trei decenii, a murit sâmbătă la vârsta de 89 de ani. Paolo era nepotul fondatorului companiei, bijutierul grec Sotirio Bulgari.

Paolo Bulgari avea 89 de ani Foto: Shutterstock

Paolo Bulgari a început să lucreze în afacerea familiei sale în 1960, alături de tatăl său. În timp, el a devenit unul dintre cei mai importanți experți în pietre prețioase din întreaga lume. De-a lungul anilor, Paolo Bulgari a contribuit la formarea stilului distinctiv al mărcii și a susținut tinerele talente din industrie.

Bunicul lui Paolo, bijutierul grec Sotirio Bulgari, a deschis primul magazin al familiei în centrul istoric al Romei, în anul 1884. Un secol mai târziu, în 1984, Paolo Bulgari a preluat afacerea familiei și a administrat grupul până în anul 2011. În acel an, gigantul francez al luxului LVMH a achiziționat compania de la frații Paolo și Nicola Bulgari, potrivit adevarul.ro.

A condus compania Bulgari vreme de trei decenii

Bernard Arnault, directorul general al LVMH, a transmis deja condoleanțe familiei și angajaților companiei. El a vorbit despre rolul crucial pe care Paolo Bulgari l-a avut în asigurarea succesului brandului și în menținerea identității sale italiene.

Paolo Bulgari s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani, iar anunțul a fost făcut chiar de către familia sa. Rudele îndurerate l-au descris ca fiind „cel mai mare bijutier al timpurilor noastre”.

Paolo Bulgari avea 89 de ani

De-a lungul anilor, creațiile lui Paolo Bulgari au fost purtate de către nume importante, printre care și Prințesa Diana. Paolo s-a aflat la conducerea companiei vreme de trei decenii, până când casa de bijuterii de lux Bulgari a fost achiziționată de gigantul francez LVMH.

După ce s-a impus pe piața bijuteriilor de lux, Bulgari și-a diversificat activitatea și a început să se orienteze și către alte accesorii, precum parfumuri, articole din piele, ceasuri și chiar și hoteluri. În timp, numele lui Paolo Bulgari s-a transformat în unul dintre cele mai respectate din industrie.