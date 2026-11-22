Tinerii români încep să se îndrepte în număr tot mai mare către universitățile din Asia. Țări precum Japonia, Coreea de Sud și Singapore sunt destinații tot mai atractive pentru cei care doresc acum să-și continue studiile.

Tot mai mulți studenți se îndreaptă către Asia Foto: IStock

Cele mai multe instituții de învățământ superior din țări precum Japonia, Coreea de Sud și Singapore oferă programe de predare în limba engleză, lucru ce le-a transformat peste noapte în destinații foarte atractive pe plan internațional.

Comparativ cu 2024, interesul tinerilor pentru universitățile din Asia s-a dublat, iar cei mai mulți dintre ei aleg programele de studiu în limba engleză. Printre studenții care studiază acum în Asia se numără și Miruna, o tânără româncă înscrisă la o universitate din Seul.

„Fiind capitală, ai mai multe oportunități. Este o cultură chiar foarte bogată, mâncarea este foarte bună, oamenii sunt extrem de prietenoși”, a spus Miruna, potrivit PRO TV.

Tot mai mulți studenți se îndreaptă către Asia

Programele de studiu în limba engleză sunt tot mai numeroase în universitățile din Asia. Un studiu efectuat de British Council a arătat că nu mai puțin de 25.000 de astfel de programe existau în 2025, comparativ cu aproximativ 5.000 în anul 2021.

Cele mai multe oferte educaționale vin din China, Japonia, India și Coreea de Sud, iar sute de studenți din România au început să se îndrepte către aceste țări.

Tinerii își doresc locuri de muncă în aceste țări

Pe lângă faptul că tinerii au acces la o educație de top, ei au și oportunitatea de a-și găsi locuri de muncă în țările în care studiază.

„Vrem acei studenți care chiar vor să învețe și care sunt pasionați și care chiar vor să aibă un job în Coreea”, a declarat Soolgi Han, director adjunct al Universității Kyungbok, conform sursei citate.

Mai mult decât atât, universitățile din aceste țări oferă și burse studenților străini, în funcție de performanță. Cei care se remarcă în timpul studiilor pot primi reduceri semnificative pentru taxa de școlarizare, reduceri cuprinse între 30% și 70%. Costurile de școlarizare din aceste univeristăți variază, ajungând chiar și la 15.000 de euro pe an.

„Este un număr extraordinar de mare, a crescut cu vreo 300 la sută în ultimii câțiva ani. Oferta universităților e și foarte atrăgătoare. Costurile de școlarizare sunt undeva între 3.000 și 15.000 euro pe an”, a spus consilierul educațional, Sînziana Medvețchi.