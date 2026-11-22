Hârtia de copt se numără printre cele mai utile obiecte pe care le avem la dispoziție în bucătărie. Cu toate acestea, cum hârtia de copt începe să fie folosită tot mai des, mulți oameni se pot întreba dacă există riscul ca aceasta să ia foc atunci când este pusă în cuptor.

Hârtia de copt este utilă în bucătărie Foto: Shutterstock

Hârtia de copt poate fi crucială atunci când pregătim o rețetă la cuptor și nu vrem ca aceasta să se lipească de tavă. Însă, poate că ni s-a întâmplat de-a lungul timpului să observăm că marginile acesteia sunt negre, atunci când am scos tava din cuptor.

În astfel de situații, este normal să ne întrebăm dacă hârtia de copt poate sau nu să ia foc. Iar, potrivit marthastewart.com, răspunsul este da. Deși este concepută pentru a rezista la temperaturile ridicate din cuptor, nu este ignifugă.

Hârtia de copt poate lua foc

În anumite condiții, este posibil ca hârtia de copt să se ardă, să scoată fum și, în cele din urmă, să ia foc. Rezistența hârtiei la temperaturi ridicate se datorează, în parte, modului în care este fabricată. Fibrele de lemn sunt tratate și presate, iar hârtia este acoperită cu silicon, ceea ce îi conferă proprietăți antiaderente și o ajută să reziste la căldură.

Însă, atunci când este folosită în moduri pe care producătorii nu le-au specificat pe ambalaj, nu este exclus ca, în cazuri extreme, ea să ia foc.

Cum poți folosi hârtia de copt într-un mod sigur

Nu există o temperatură maximă recomandată unică, valabilă pentru toate mărcile de hârtie de copt. Multe produse sunt concepute pentru a fi utilizate la temperaturi de până la 218 sau 232 °C, în timp ce altele au limite diferite.

Este important să verificăm ambalajul produsului pe care îl folosim, în loc să presupunem că toate tipurile de hârtie de copt au aceeași rezistență la căldură. De asemenea, este important de menționat faptul că temperatura maximă recomandată este doar un reper, nu un punct exact de aprindere.

Hârtia de copt nu ia neapărat foc în momentul în care cuptorul depășește puțin temperatura indicată, dar expunerea prelungită la temperaturi excesiv de ridicate o poate deteriora.

În plus, aerul care circulă într-un cuptor cu convecție poate face ca hârtia de copt să se ridice sau să se miște, existând riscul să intre în contact cu un element de încălzire. Iar simplul fapt că hârtia de copt este sigură într-un cuptor obișnuit nu înseamnă că ea poate fi folosită și într-un air fryer.

Este important să verificăm indicațiile de pe ambalaj și să ne asigurăm că marginile hârtiei de copt nu depășesc cu mult tava.