Ce ar fi trebuit să fie un control rutier banal a luat o întorsătură nefericită pentru un român din Germania. Bărbatul a rămas fără aproape 200.000 de euro pe care îi avea în mașină, cash. Polițiștii germani au verificat autoturismul și au confiscat geanta cu bani.

Banii au fost confiscați Foto: Pixabay

Românul circula pe autostrada A3 din Germania atunci când a fost oprit în trafic de către polițiști. El a fost oprit pentru un control de rutină care a luat, rapid, o cu totul altă turnură. Polițiștii de frontieră din Passau au descoperit aproape 200.000 de euro în mașina bărbatului.

Banii se aflau într-o geantă ținută în portbagaj, iar cum șoferul a fost suspectat de spălare de bani, suma a fost confiscată. Autoritățile germane au comunicat faptul că românul nu a putut oferi o explicație plauzibilă pentru proveniența banilor și nici nu a putut oferi detalii despre proprietarul acestora.

Banii au fost confiscați de autorități

Mai mult decât atât, românul nu avea niciun document care să ateste legalitatea sumei. În aceste condiții, polițiștii germani au decis să confiște suma de aproape 200.000 de euro. Deoarece existau suspiciuni privind spălarea de bani, geanta cu bancnotele a fost reținută.

Totul s-a produs pe autostrada A3 din Germania, iar șoferul a fost oprit inițial pentru ce ar fi trebuit să fie doar un simplu control rutier de rutină.

Șoferul nu a putut justifica sursa banilor

Potrivit informațiilor de la BR24, o anchetă continuă sub coordonarea departamentului specializat din cadrul Poliției Criminale din Passau.

Mai mult decât atât, autoritățile germane au atras atenția asupra faptului că astfel de capturi au devenit tot mai comune pe autostrăzile din Bavaria Inferioară și Palatinatul Superior. Pe aceste șosele, polițiștii găsesc periodic sume semnificative de bani, care ajung chiar și la milioane de euro.

Autoritățile germane presupun, în astfel de cazuri, că banii provin din activități ilegale. Autostrada A3 leagă Germania de Belgia, Țările de Jos și permite călătoriile către Europa de Sud-Est.